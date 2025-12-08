Opération don de sang : la saignée patriotique civilo-militaire pour sauver des vies

Le Comité d’institution de Lutte contre le sida et les Infections sexuellement transmissibles (CIL-SIDA/IST) de la Présidence du Faso, en collaboration avec le centre médical du Camp Naba-Koom 2, a organisé une journée de collecte de sang, le jeudi 4 décembre 2025 à Kosyam.

Cette activité, 2e du genre et inscrite au programme du CIL-SIDA/IST de la Présidence du Faso, poursuit un double objectif selon le Coordonnateur de Comité, Hervé BATIONO : « répondre au besoin de sang du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour soutenir les FDS et VDP engagés dans la conquête du territoire et sensibiliser les jeunes recrues surtout sur la persistance du fléau SIDA/IST ».

Organisée à l’infirmerie du Camp Naba-Koom 2 à Kosyam, cette collecte de sang a mobilisé le personnel civil et militaire. Ainsi, cette initiative a permis de collecter 76 poches pour une prévision de 70.

Une mobilisation qui satisfait le pharmacien Commandant Stéphane NANA pour qui les objectifs sont pleinement atteints.

« En situation de guerre, les décès évitables sont des décès dus à des hémorragies. Et dans ce sens, le CNTS nous accompagne énormément en termes de produits sanguins utiles pour la prise en charge des blessés », indique-t-il. Il a donc invité le personnel de la Présidence du Faso et tous les Burkinabè à multiplier les dons de sang, parce que cela sauve des vies.

Pour le chef d’équipe du CNTS, Dr Mathias KOUDA, « une seule poche est largement suffisante pour sauver la vie d’un malade ».

Direction de la communication de la Présidence du Faso