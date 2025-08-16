Dans le cadre de sa mission de cyber patrouille, le Service de Cyber patrouille et d’Assistance Technique de la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a constaté une prolifération de faux profils Facebook usurpant l’identité de l’Initiative Présidentielle « Faso Mêbo », à des fins d’escroquerie.

Lancée officiellement le 30 juin 2025 par le Bureau National des Grands Projets du Burkina et publiée le 1er juillet sur la page Facebook de la Présidence du Faso, l’opération de recrutement de personnel pour le compte de « Faso Mêbo », dans les régions de Kuilsé, de Yaadga, de Goulmou et de Bankui, a suscité un fort engouement. La période de dépôt des candidatures s’est déroulée du 2 au 12 juillet 2025 et est actuellement clôturée.

Malheureusement, des individus malintentionnés ont créé de faux profils Facebook usurpant l’identité de l’Initiative Présidentielle « Faso Mêbo », dans le but d’escroquer les citoyens et potentiel candidats. Les candidats sont redirigés vers une fausse plateforme d’inscription, accessible via un lien frauduleux, où il leur est demandé de remplir un formulaire. Ils sont ensuite incités à verser, par mobile money, la somme de 4 000 FCFA au titre de prétendus frais de « soutien patriotique à l’initiative ».

À ce jour, de nombreuses personnes continuent d’être victimes de cette pratique, malgré l’alerte lancée par un communiqué de la présidence le 19 juin concernant l’escroquerie.

La BCLCC invite les internautes à faire preuve d’une extrême vigilance et à ne se fier qu’aux sources officielles pour toute information concernant l’initiative « Faso Mêbo ».

Signalez immédiatement toute tentative d’escroquerie à la BCLCC via ses canaux officiels.

#sidwaya.info