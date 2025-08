Relèvement des Personnes déplacées internes: le CONASUR dote 44 producteurs de kits d’élevage dans les Tannounyan

La direction régionale de l’action humanitaire et de la solidarité nationale des Tannounyan (Cascades) a remis du matériel d’élevage à des Personnes déplacées internes (PDI) retournées, le mercredi 30 juillet 2025 à Banfora. Ce matériel composé de kits pour élevage, de petits ruminants et de volailles, vise à aider les bénéficiaires à se relever de la crise sécuritaire.

Le ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale se soucie du relèvement des populations affectées par la crise sécuritaire. C’est dans ce sens que la direction régionale en charge de l’action humanitaire des Tannounyan a remis des kits d’élevage à des Personnes déplacées internes (PDI) retournées, le mercredi 30 juillet 2025, à Banfora. Ce matériel a en effet été offert par le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR.

Pour le gouverneur de Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, ce don va aider ces producteurs à fructifier leurs activités quotidiennes en matière d’élevage. « Ce matériel vient renforcer leurs capacités afin de booster leur rendement et leur production », a affirmé M. Bazié, tout en souhaitant bon usage à ces bénéficiaires. Selon la directrice régionale en charge de l’action humanitaire, Wend-Kuuni Bernadette Yaméogo, ce sont au total 44 hommes et femmes qui ont bénéficié de ce geste. Ils sont issus de 5 communes de la région que sont Mangodara, Ouo, Tiéfora, Sidéradougou et Niangoloko.

Ces kits, a-t-elle poursuivi, sont composés entre autres de charrettes, de mangeoires pour petits ruminants, de mangeoires et d’abreuvoirs pour volailles, de râteaux, de pelles et de botteleuses. Cet effort du ministère, à en croire Mme Yaméogo, vise à permettre à ces PDI de se relever de la crise sécuritaire et de se prendre en charge au grand bonheur de leurs familles.

Elle a par ailleurs invité les bénéficiaires à s’investir dans leurs activités d’élevage afin d’encourager le ministère à renouveler, pourquoi pas, cet appui envers d’autres personnes. Ousséni Sawadogo, bénéficiaire venu de la commune de Niangoloko, a salué à sa juste valeur le geste du jour. « Nous remercions le donateur pour son geste pour avoir pensé à nous les déplacés », s’est-il réjouit.

Alpha Sékou BARRY

