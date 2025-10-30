Saaba : pose de la première pierre d’un orphelinat dédié aux veuves et orphelins des FDS et VDP

La Fondation BEOGO NERE a posé, le 18 octobre 2025 dans la commune rurale de Saaba, la première pierre d’un orphelinat dédié aux veuves et orphelins des FDS et VDP tombés au front. D’un coût de 800 millions de F CFA, l’infrastructure comprendra des logements, des ateliers de formation dans plusieurs domaines, à savoir la coupe, la couture, la coiffure et la menuiserie.

Selon la présidente de la fondation, Nadège KYÉLEM de TAMBELA née KANSOLÉ, environ 400 orphelins et une centaine de veuves seront pris en compte chaque année. Pour le ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de brigade, Célestin Simporé, présidant la cérémonie, c’est une initiative de reconnaissance et de solidarité envers les familles des combattants.

