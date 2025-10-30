Le Président Xi Jinping : Que le navire géant des relations sino-américaines s’avance dans la stabilité

Dans la matinée du 30 octobre, heure locale de Chine, le Président Xi Jinping s’est entretenu avec le Président américain Donald Trump à Busan.

Le Président Xi Jinping a indiqué : Depuis la réélection du Président Donald Trump, nous avons eu trois entretiens téléphoniques, échangé des lettres à plusieurs reprises et maintenu un contact étroit. Sous notre pilotage commun, les relations sino-américaines ont été stables dans l’ensemble. Il y a quelques jours, nos équipes économiques et commerciales ont eu un nouveau tour de consultations à Kuala Lumpur et sont parvenues à un consensus de base sur le règlement des préoccupations majeures de part et d’autre, permettant de créer des conditions nécessaires à notre entretien aujourd’hui.

Nos deux pays ont des conditions nationales différentes et sont parfois en désaccord. Et il est naturel que les deux premières économies mondiales ont de temps en temps des frictions. En tenant le gouvernail, nous devons, face aux tempêtes et défis, maintenir le bon cap et suivre le courant principal pour que le navire géant des relations sino-américaines s’avance dans la stabilité.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français