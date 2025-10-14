SNC Bobo 2026: 69 ambassadeurs désignés dans le Bankui et le Sourou

Le gouverneur de la région de Bankui, Babo Pierre Bassinga, a patronné la cérémonie de clôture de la Semaine régionale de la culture (SRC), le jeudi 9 octobre 2025, à Dédougou. Cette cérémonie a vu la proclamation des résultats des compétitions artistiques consacrant la désignation de 69 candidats, toutes catégories confondues, pour représenter l’ex-Boucle du Mouhoun à la prochaine Semaine nationale de la culture (SNC).

Les futurs représentants des régions de Bankui et du Sourou à la prochaine édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) sont désormais connus. Ils sont au nombre de 69 candidats dont neuf troupes dans la catégorie des arts du spectacle et quatre dans le domaine de l’art culinaire. Concernant le sport traditionnel, ils sont 56 qualifiés parmi lesquels se recrutent quatre archers et 52 lutteurs. Leurs identités ont été dévoilées à l’occasion de la cérémonie de clôture de la Semaine régionale de la culture (SRC), le jeudi 9 octobre 2025, à Dédougou.

A la clôture de cette messe culturelle, lancée le mardi 7 octobre dernier, des personnalités comme l’ambassadeur du sport auprès de la Présidence du Faso, Charles Kaboré, le directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, le commandant Karim Souabo et des autorités administratives, religieuses, coutumières, militaires et paramilitaires locales étaient présentes. Les lampions de la SRC éteints, les regards sont tournés vers les phases finales qui se profilent déjà à l’horizon.

Les candidats qui ont pu séduire les jurys par leurs performances entendent mettre les bouchées doubles pour hisser les couleurs de la région au plus haut niveau de la prochaine édition de la SNC. La troupe Nazounki dans la province des Balé aura la responsabilité de défendre la culture régionale dans la grande catégorie « des arts du spectacle », plus précisément en danse traditionnelle pool adulte et en chœur populaire.

Briller davantage à la SNC Bobo 2026

En plus, elle est lauréate en art culinaire dans la rubrique « plat lourd ». « Nous sommes très satisfaits parce que nous repartons avec beaucoup de prix », a déclaré la responsable de la troupe Rosalie Gnoumou. Elle a confié que la troupe va multiplier les répétitions. Pour ce faire, Mme Gnoumou demande aux autorités de les appuyer. Le lutteur Florent Boléane du Nayala s’est qualifié pour la suite de la compétition à Bobo-Dioulasso dans la catégorie pool adulte (56 kg – 60 kg). Il a expliqué avoir usé de techniques et de la force pour triompher de ses adversaires.

A l’en croire, il s’est longuement et intensément préparé avant de venir à Dédougou pour la compétition. Pour lui, ce résultat est une victoire d’étape. Le lutteur a souligné qu’il va redoubler d’efforts dans les préparatifs pour briller davantage à la 22e SNC qui va se tenir, du 25 avril au 2 mai 2026, à Bobo-Dioulasso sur le thème « Cultures, jeunesse et transmission des valeurs sociales ». Il espère pouvoir bénéficier de l’accompagnement des autorités pour réaliser son rêve. Le directeur régional de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Sinaly Djibo, de rassurer les candidats de l’engagement des services techniques à les assister dans leurs préparatifs à travers des encadrements. D’ores et déjà, il les a invités à s’approprier les recommandations des différents jurys pour se perfectionner. Il s’est dit satisfait de l’organisation de l’événement.

Cependant, il a déploré le fait que la région ne sera pas représentée dans certaines compétitions à la SNC comme la musique traditionnelle instrumentale pool jeune. Quant au gouverneur, il a salué la mobilisation de tous, facteur déterminant de la bonne tenue et de la réussite de l’activité. Il a rappelé l’importance de la culture comme base du développement. Félicitant les candidats, le gouverneur a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie pour leurs sacrifices au quotidien.

Yacouba BELEM