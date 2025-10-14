Universités publiques du Burkina Faso: 92,52 % des filières normalisées

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, a participé à la montée des couleurs et a échangé avec les enseignants et les étudiants de l’université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso le lundi 13 octobre 2025. A l’occasion, le ministre a annoncé que le taux de normalisation dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche est de 92,52 % à la date du 30 septembre 2025.

Le taux de normalisation dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche au Burkina Faso est de 92,52 % à la date du 30 septembre 2025. Sur 321 filières des universités du Burkina Faso, 297 sont en situation académique normale contre 261 en septembre 2024. Au total, 24 filières sur les 321 accusent encore un retard.

Ce sont quelques filières des universités Joseph-Ki-Zerbo, Nazi- Boni, Norbet-Zongo, Thomas- Sankara et l’université virtuelle qui ne sont pas toujours normalisées. C’est la bonne nouvelle que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano a portée à la connaissance de l’ensemble des étudiants de l’Université Nazi-Boni, des enseignants, des chercheurs et du personnel administratif, et à la presse après la montée des couleurs au sein de ce temple du savoir.

Le ministre Adjima Thiombiano a fait savoir que plusieurs mesures ont été prises pour atteindre ces objectifs. Il s’agit entre autres de la réhabilitation des infrastructures pédagogiques et équipements des laboratoires, l’opérationnalisation de la plateforme campus du Faso, la connexion internet dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche, ou le maintien des œuvres sociales pendant les périodes de vacances universitaires. Il a rassuré ses interlocuteurs que l’objectif de son département pour cette rentrée académique 2025-2026 est d’atteindre un taux de normalisation de 100 %.

Pour cela, le chef du département de l’Enseignement supérieur entend mettre en place un système de gestion administrative et académique plus efficace, poursuivre l’amélioration de la capacité d’accueil avec l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, l’opérationnalisation de la carte universitaire et l’application des nouveaux régimes des études.

Le ministre Adjima a rendu un hommage aux enseignants, aux chercheurs, aux enseignants hospitalo-universitaires, au personnel ATOS, aux étudiants et à toute l’administration pour ce résultat engrangé. « Je réitère une fois de plus toute ma reconnaissance à tous les enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel ATOS, aux étudiants et à l’administration qui ont fait preuve de responsabilité, d’engagement, d’abnégation et de patriotisme pour la normalisation de nombreuses filières »,

a-t-il laissé entendre.

Encouragements aux enseignants et étudiants

Au cours de la conférence de presse organisée en marge des échanges, le ministre a réitéré les mêmes gratitudes au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l’attention particulière accordée à l’éducation et à l’enseignement supérieur en particulier, et qui a fait de l’amélioration des conditions d’études dans nos universités une priorité en engageant des innovations et investissements massifs.

A la question des journalistes au cours du point de presse portant sur le monopole de la gestion du FONER par une banque de la place, ou de celles des étudiants relatives au fonctionnement des différentes plateformes comme celle du FONER ou de campus Faso, le ministre et ses collaborateurs y ont apporté des réponses. Il a également proposé des pistes de solutions aux préoccupations des enseignants, chercheurs ou au personnel se portant sur la revalorisation des grilles indemnitaires, l’insuffisance des ressources financières ou le fonctionnement de certaines filières.

Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement des uns et des autres pour redorer l’image de nos universités publiques. Le porte-parole des étudiants, Bertrand Lompo, et le président de l’université Nazi-Boni, Hassan Nacro, ont tous salué la démarche du ministre qui traduit, selon le président Nacro, son attachement à l’enseignement supérieur. Avant les différents échanges, le ministre chargé de l’Enseignement supérieur a participé au sein de l’université Nazi-Boni à la montée des couleurs où il a porté à la connaissance des différentes forces vives et des étudiants le message du chef de l’Etat lors du lancement de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Adaman DRABO