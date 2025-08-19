Société burkinabè des fibres textiles: des administrateurs dans un champ d’expérimentation de semences de qualité

Les administrateurs de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) ont visité, jeudi 14 août 2025, à Farakoba, un village rattaché à la commune de Bobo-Dioulasso, un champ expérimental de production de semences de coton. Ces expérimentations voulues par la société visent à mettre à la disposition des producteurs des semences

de qualité.

La Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) est à la recherche de semences de coton de qualité. Elle a pour cela fait son propre champ de six hectares à Farakoba, à quelques encablures de Bobo-Dioulasso, pour expérimenter la production de semences de qualité. Les membres du conseil d’administration de la SOFITEX ont visité, jeudi 14 Août 2025, sous la pluie, ce champ expérimental. Là, le directeur de la recherche développement de la SOFITEX, Casimir Tiahoun, a expliqué aux administrateurs le processus de production, les objectifs et les résultats attendus.

A l’entendre, l’objectif de cette expérimentation est de mettre à la disposition des producteurs des semences de coton de qualité. « Nous voulons produire de la semence de qualité pour les producteurs. C’est pourquoi nous nous impliquons directement pour essayer de concentrer dans des fermes gérées par la SOFITEX tout ce qui concerne la production semencière. Les semences coûtent cher parce qu’on a des producteurs semenciers dispersés dans la zone SOFITEX. Nous voulons concentrer la production dans des espaces que nous-mêmes, nous gérons pour être sûrs que les résultats donnent satisfaction et répondent aux recommandations du service national des semences », a expliqué Casimir Tiahoun.

Pour le directeur général de la nationale des fibres textiles, Bienvenu Paré, la visite est nécessaire car elle permet aux administrateurs de constater les essais pour produire la semence de qualité. Ce qui va leur permettre de mieux accompagner la société lorsqu’ils seront sollicités. « Nous avons profité de la présence des

administrateurs pour visiter ce champ expérimental à Farakoba pour qu’ils puissent savoir que nous avons démarré avec cette politique d’expérimentation de semences de qualité. Il était nécessaire qu’ils constatent cette expérience pour que lorsque nous allons solliciter leur accompagnement qu’ils puissent savoir que l’activité a commencé.

Nous avons commencé avec six hectares (ha) à Farakoba. Nous avons emblavé en même temps 25 ha à Houndé, cinq à Solenzo et cinq autres à Koudougou. Nous avons un lot de 1 000 ha à Samendeni que nous comptons exploiter l’année prochaine », a fait savoir le DG de la SOFITEX. La société, a-t-il poursuivi, compte intensifier cette production pour montrer aux producteurs certaines techniques. Elle va ainsi en profiter pour essayer tout ce qu’il y a comme possibilités, à travers l’appui de l’’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) qui est un partenaire technique de la SOFITEX.

Le Président du conseil d’administration (PCA) de la SOFITEX, Alassane Ouédraogo, dit être venu constater l’évolution du champ expérimental afin d’accompagner les producteurs avec les semences de qualité. « Aujourd’hui, nous sommes à un niveau assez acceptable de l’évolution de ce champ. Nous espérons que la pluie va nous accompagner. C’est l’occasion pour nous d’inviter les producteurs à aller vers la vision des plus hautes autorités qui est de travailler ensemble pour relever le niveau de production conformément aux objectifs de la Société », a affirmé le PCA de la SOFITEX.

Adaman DRABO