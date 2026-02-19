Un récidiviste risque 5 ans de prison ferme pour vol aggravé

Par
JK. Sidwaya
-

A la barre de l’audience correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Ouahigouya, A.R.Z. a comparu, mercredi 18 février 2026, pour des faits de vol qui remontent à janvier dernier. Le prévenu est un jeune orpailleur résidant au secteur 14 de la ville. « Il refuse de se battre dignement pour gagner sa vie et s’adonne au banditisme et au vol par cambriolage », a décrit le parquet. Reconnaissant les faits, A.R.Z a expliqué s’être introduit à deux reprises dans la maison de S.F., une de ses voisines (…)

Yacouba BELEM
Adaman DRABO
Bassirou BADINI

