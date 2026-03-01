Campagne agricole sèche dans le Nazinon : le ministre d’Etat Sombié satisfait de l’avancement des chantiers

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a suivi la campagne agricole sèche dans le Nazion, samedi 28 février 2026.

La campagne agricole sèche est en marche au Burkina Faso. Dans le cadre du suivi de ladite campagne, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié est en tournée dans le Nazinon, le Nakambé et le Goulmou, du 28 février au 4 mars 2026. Dans le Nazinon, à Zaptinga (commune de Gogo), il a touché du doigt les réalités de construction d’un bas-fond rizicole de 30 hectares (ha) par les populations avec l’aide des agents techniques d’agriculture.

Le ministre d’Etat Sombié a salué la mobilisation des habitants de Zaptinga qui œuvrent pour aménager ce bas-fond. Ces travaux, selon les techniciens, sont réalisés grâce à l’accompagnement du ministère d’Etat en charge de l’agriculture, à travers une approche communautaire innovante dénommée : « Tin toa Soani », qui signifie en langue gulmancema : « Aménageons ensemble ». Ils ont également expliqué que cette méthode agricole participative a pour finalité de créer une synergie entre les techniciens qui apportent leur expertise, les ingénieurs-conseils qui fournissent un appui-conseil et les producteurs locaux.

Les techniciens du département ont aussi soutenu que « Tin toa soani » met l’accent sur une collaboration étroite entre le personnel administratif, les techniciens et les populations bénéficiaires. « Ce sont des diguettes et des moellons, des techniques de conservation des eaux et des sols, qui sont utilisées par les populations. L’objectif est de retenir l’eau en saison des pluies pour mieux irriguer les périmètres », ont-ils fait comprendre. Pour eux, cette nouvelle vision du ministère d’Etat en charge de l’agriculture, « très efficace » pour aménager les bas-fonds va permettre une gestion durable et efficiente de l’eau, une réduction de l’érosion hydrique et une amélioration des rendements agricoles.

Le commandant Sombié a encouragé les bénéficiaires en l’occurrence les femmes qui sont en nombre important et qui travaillent d’arrache-pied pour la réalisation de l’infrastructure agricole. Il leur a promis du matériel d’étuvage du riz au moment opportun.

Travail satisfaisant

Le ministre d’Etat Sombié s’est dit satisfait du travail déjà réalisé qui, à terme, va favoriser la riziculture en saison pluvieuse. « Nous allons également installer des forages pour vous permettre de pratiquer le maraîchage en saison sèche. Des animaux vous seront donnés pour la pratique de l’élevage dans l’optique de subvenir aux besoins de vos familles et de prendre en charge les frais de scolarité de vos enfants », a-t-il assuré. La notabilité de Zaptinga n’a pas dissimulé son satisfécit pour l’honneur qui a été porté sur le village par la visite du chef du département en charge de l’agriculture.

En effet, le chef de Zaptinga, porte-voix des populations, a adressé ses remerciements à l’équipe ministérielle, tout en implorant Dieu de lui accorder plus de force pour aider la localité. Selon lui, une fois le bas-fond terminé, ce sera une aubaine pour les activités agricoles au regard de l’approchement des points d’eau de la zone de culture. « Les populations vont s’épanouir et les jeunes et femmes vont applaudir en raison des emplois qui seront créés », a laissé entendre, le chef de Zaptinga.

Dans la commune de Pô, le commandant Ismaël Sombié a été témoin des travaux de construction du barrage de Pô Kapro d’une capacité de 810 647 m3 et d’une longueur totale de 695,41 m, par l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH). Première retenue d’eau de la localité pour renforcer les infrastructures hydrauliques en vue de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, le barrage de Pô Kapro vise, aux dires des experts de l’ONBAH, à assurer la disponibilité de l’eau pour les activités agricoles. Le barrage, ont-ils ajouté, va également soutenir l’élevage, contribuer à la recharge de la nappe d’eau phréatique et améliorer les conditions socio-économiques des populations bénéficiaires.

Il est prévu pour finir en juin 2026, avec un taux d’exécution physique de 35,80 % pour un délai consommé de 35,71 %. Le chef du département en charge de l’agriculture a souligné que l’impact social et agricole du barrage est assez important avec une production de cultures de contre-saison sur 10 ha. Il a été reconnaissant aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour la protection du site en construction et aux techniciens de l’ONBAH pour leur discipline et leur rigueur dans le travail bien fait. « Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré n’a pas eu tort de vous confier les travaux », a lancé le commandant Sombié.

Il a instruit l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) d’œuvrer à ce que le barrage puisse, au finish, être profitable à la ville de Pô et à tout le Nazinon, en matière d’eau potable. Le chef du département en charge de l’agriculture a aussi visité un périmètre aménagé de 8 ha où se cultivent l’ananas, la carotte, le blé, etc. dans l’enceinte du Centre national d’entrainement commando (CNEC) de Pô. Il a salué la bravoure des pensionnaires tout en les encourageant à aller de l’avant. Auparavant, dans la matinée, M. Sombié a constaté les travaux de curage du barrage de Goncé, à Koubri, dans la région du Kadiogo.

Boukary BONKOUNGOU