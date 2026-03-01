Institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro : 30 officiers prêts à faire valoir leurs compétences

Le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, accompagné du ministre d’Etat, de la Défense et des Anciens combattants de la République du Mali, le général de corps d’armée Sadio Camara, a présidé la cérémonie de fin de formation de 30 officiers issus de la première promotion du cours d’Etat-major à l’Institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro (IEMS-TA), vendredi 27 février 2026, à Ouagadougou.

30 officiers supérieurs des forces armées nationales sont prêts à faire valoir leurs compétences dans la conception, la planification et la conduite dans des fonctions d’Etat-major. Après cinq mois de formation, ces officiers de la première promotion du cours d’Etat-major de l’Institut de l’enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro (IEMS-TA) ont reçu leur parchemin, vendredi 27 février 2026, à Ouagadougou, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé.

Saluant un bilan de cette première promotion, le directeur des études de l’IEMS-TA, le lieutenant-colonel Clément Daïla, a déclaré que tous les 30 auditeurs ont eu une moyenne supérieure à celle requise pour avoir l’honneur d’obtenir le diplôme d’Etat-major. Par ailleurs, Il a salué l’engagement et la détermination de la direction des études, du comité académique qui ont concouru à ces résultats probants. Il a souligné que toutes les activités pédagogiques ont été conduites intégralement sur le plan académique. Le lieutenant-colonel Clément Daïla a fait savoir qu’au cours de leur formation, les stagiaires ont effectué des activités extra-académiques, dont un voyage à Péni et à Noumoudara, afin de s’inspirer de l’histoire de Tiéfo-Amoro, de ses combats et de son héritage militaire et culturel et un voyage d’études au Niger qui a permis d’apprendre de l’organisation et du fonctionnement de l’appareil militaire et des institutions nigériennes.

Servir avec loyauté, intégrité

Le commandant de l’IEMS-TA, colonel-major Joseph Moussa Coulibaly, s’est réjoui de la sortie de cette première promotion, synonyme de l’aboutissement d’un pari « audacieux », celui de la souveraineté intellectuelle et militaire. « Une immense fierté et une profonde émotion nous animent en ce jour historique car, en septembre 2025, nous étions réunis pour poser les fondations d’une ambition nouvelle : offrir à nos armées un sanctuaire de réflexion stratégique et de formation d’élite endogène », a-t-il dit. Pour lui, l’Institut Tiéfo-Amoro n’est pas un simple établissement de formation, mais le cœur battant de la pensée stratégique de l’armée.

Selon lui, les objectifs de rigueur et d’adéquation avec les réalités ordonnées par la hiérarchie ont été atteints. S’adressant aux stagiaires, il les a appelés à tourner la page des modèles standards importés pour bâtir une élite militaire enracinée dans les réalités socioculturelles, les défis géopolitiques et les aspirations profondes des peuples du Sahel. « Votre diplôme d’Etat-major n’est pas seulement un parchemin, il est le symbole d’une responsabilité immense. Nous ne sommes plus dans une logique de dépendance, mais dans celle d’une pleine souveraineté », a-t-il insisté. Tout en félicitant les stagiaires, il les a invités à accomplir pleinement leur mission, celle de commander avec honneur et patriotisme, anticiper les menaces pour protéger l’intégrité du territoire, incarner une génération d’officiers libres, qui ne subissent plus, mais qui imposent leur volonté de paix et de justice.

Le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a salué la vision stratégique du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a toujours souhaité avoir l’autonomie en matière de formation des cadres militaires, selon les réalités socioculturelles. Conscients des attentes placées à leurs égards, les stagiaires par la voix de leur président, le lieutenant-colonel Moumouni Sawadogo, disent mesurer la responsabilité qui les engage. « Nous prenons l’engagement solennel de servir avec loyauté, intégrité et sens élevé des responsabilités », a-t-il confié.

Soumaïla BONKOUNGOU

Adama NIKIEMA

(Stagiaire)