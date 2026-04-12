Assainissement urbain: l’opération coup de poing contre les décharges sauvages lancée

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a officiellement lancé l’opération coup de poing contre les décharges sauvages, vendredi 10 avril 2026, à Bonam, à Ouagadougou.

A quelques semaines de l’installation de l’hivernage, propice à la prolifération de maladies liées à l’insalubrité, les autorités burkinabè ont décidé de passer à l’offensive. Le vendredi 10 avril 2026, à Bonam, à Ouagadougou, le gouvernement, en effet, a lancé l’opération coup de poing contre les décharges sauvages, en vue d’assainir les grandes villes du Burkina Faso et préserver la santé des populations. Cette opération d’envergure, initiée par le ministre d’Etat, de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, devrait s’étendre d’avril à mai 2026.

Selon les techniciens du ministère d’Etat en charge de l’agriculture, elle consiste principalement à enlever les dépôts d’ordures accumulés parfois depuis plusieurs années dans certains quartiers, afin de les acheminer vers le centre de tri et de traitement des déchets de la capitale. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, cette action répond à une urgence sanitaire. « Nous avons lancé cette opération pour éliminer les décharges sauvages qui constituent un risque pour les populations, notamment avec la recrudescence de maladies comme le paludisme et les diarrhées », a-t-il indiqué.

Il a souligné la nécessité de doter les communes, notamment celle de Ouagadougou, des moyens adéquats pour assurer efficacement la gestion des déchets. « Il faut renforcer les capacités de la municipalité afin qu’elle puisse assurer pleinement sa mission d’assainissement », a-t-il insisté. Le commandant Ismaël Sombié a exhorté les populations à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement, notamment en s’attachant les services de collecteurs d’ordures pour l’enlèvement des déchets ménagers.

Le chef de canton de Cissin, Naaba Sigri, a exprimé sa reconnaissance aux autorités pour cette initiative, tout en s’engageant à veiller à ce que le site ne soit plus à nouveau envahi par les ordures. Le site de Bonam, qui a servi de point de départ de l’opération, est une réserve administrative transformée en décharge depuis plus de vingt ans. L’opération coup de poing devrait se poursuivre dans plusieurs localités du Burkina Faso. Une visite du centre de tri et de traitement des déchets de Ouagadougou a été effectuée afin d’identifier les difficultés de fonctionnement et d’envisager des solutions adaptées.

Gustave KONATE

(Collaborateur)