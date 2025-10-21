Bayiri Awards: une tribune pour valoriser les langues nationales

Par
JK. Sidwaya
-
Le promoteur et coordonnateur de Bayiri Awards, Dakiswendé Zoungrana : « les candidats vont rivaliser en slam, en conte et en chant dans les langues comme le Fulfulde, le Mooré, Gourounsi, San, Lobiri etc. »

Le mouvement solidaire pour la paix au Burkina a animé une conférence de presse, vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou, pour annoncer la tenue de la compétition Bayiri Awards.

Le mouvement solidaire pour la paix au Burkina veut promouvoir les langues nationales. Dans ce sens il a initié un concept dénommé Bayiri Awards.
Pour mieux expliquer l’évènement, les initiateurs ont animé une conférence de presse, le vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou.

Le promoteur et coordonnateur de Bayiri Awards, Dakiswendé Zoungrana, a expliqué que Bayiri Awards vise à reconnaître les mérites des hommes et femmes pour leurs actions et leur dévouement en matière de valorisation des richesses culturelles.

La compétition se tient sur le thème : « Valeurs ethniques et Langues nationales : Un levier de la Révolution Progressiste Populaire ». M. Zoungrana a signifié que Bayiri Awards comporte trois volets. Il a cité la valorisation des langues nationales, la promotion des valeurs ethniques et la parenté à plaisanterie. Selon lui, le comité d’organisation a lancé un recrutement pour obtenir les candidats dont l’âge est compris entre 8 à 45 ans.

« Les candidats vont rivaliser en slam, conte et chant dans les langues comme le Fulfulde,
le Mooré, Gourounsi, San, Lobiri etc. » a-t-il précisé. Le promoteur de la compétition a révélé que la présélection des dossiers des candidats en vue des phases de la compétition va se tenir dès le 25 octobre à partir de 8h à 10h à l’Institut national de formation en travail social.

Abdoulaye BALBONE

Mohamed LY (Stagiaire)

