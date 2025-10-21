Mémoire militaire nationale: les anciens combattants et militaires écrivent

La cérémonie d’ouverture de la deuxième édition de l’atelier d’écriture mémorielle organisée par la délégation aux anciens combattants et anciens militaires est intervenue, le mardi 21 octobre 2025, à Ouagadougou et ce, jusqu’au 24 du mois.

La Délégation aux anciens combattants et anciens militaires (DACAM) veut mieux outiller ses membres à la connaissance et à la maîtrise de l’écriture mémorielle. Ce faisant, la structure organise, du 21 au 24 octobre 2025, la deuxième édition de l’atelier d’écriture mémorielle au profit des anciens militaires et anciens combattants. La cérémonie d’ouverture officielle de ce master class des retraités des forces armées nationales est intervenue, hier 21 octobre 2025, sous la présidence du ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, représenté par son secrétaire général, l’intendant colonel-major Yamba Léonard Ouoba.

Pour cet officier militaire, le thème de cet atelier qui est : « écrire pour éclairer les générations actuelles et futures » en dit long sur la nécessité de préserver la mémoire collective afin de bâtir un Burkina Faso souverain, résilient et prospère. Il a salué la pertinence de cette initiative de la DACAM qui vise, a priori, selon lui, à promouvoir les productions intellectuelles et artistiques des anciens militaires et anciens combattants. « Le ministère en charge de la défense adhère parfaitement à cette initiative qui rassemble les anciens vétérans (anciens chef-d’état-major, ambassadeurs, attachés de défense, (…) mais aussi qui relate les combats, les sacrifices et les vécus de chacun à une époque donnée. A travers ces rendez-vous nous allons parvenir à préserver la mémoire militaire collective », a fait savoir le représentant du ministre de la Défense.

Sauvegarder la mémoire collective

L’officier supérieur a émis le vœu de voir ces rencontres entres anciens de la crème de l’armée accoucher d’ouvrages sur l’histoire militaire du Burkina Faso. Pour le délégué aux anciens combattants et anciens militaires, le colonel de gendarmerie William Aristide Nassidia Combary, il s’agit au cours de l’atelier de capitaliser les expériences diverses et multiformes pour éclairer les générations d’aujourd’hui et celles à venir. Le colonel Combary a indiqué que plusieurs thématiques axées sur l’histoire des forces armées nationales seront développées au cours des quatre jours de formation. La délégation des anciens combattants et anciens militaires est une structure du ministère de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso qui a pour rôle de recueillir les témoignages des anciens militaires pour transmettre leur patrimoine historique, d’accompagner leur rédaction de mémoires et de veiller à leurs intérêts.

Wanlé Gérard COULIBALY