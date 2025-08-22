Chine : Xi Jinping participe à un grand rassemblement à l’occasion du 60e anniversaire de la fondation de la Région autonome du Xizang

Par
BH SIDWAYA
-

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a participé à un grand rassemblement organisé sur la place du Palais du Potala à Lhassa le jeudi 21 août 2025 à l’occasion du 60e anniversaire de la fondation de la Région autonome du Xizang. Il s’est réuni avec environ 20 000 fonctionnaires et personnes issues de tous les groupes ethniques et de tous les horizons du Xizang pour célébrer chaleureusement le 60e anniversaire de la Région autonome du Xizang.

 

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français

