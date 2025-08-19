Commune de Pouytenga: la veille citoyenne offre une cinquantaine d’imperméables aux VDP

L’Association de la veille citoyenne communale de Pouytenga, dans la province du Kourittenga, région du Nakambé, a remis une cinquantaine d’imperméables aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), vendredi 15 août 2025.

L’association de la veille citoyenne communale de Pouytenga est soucieuse du bien-être des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) par ces temps

de pluies de son ressort territoriale.

Elle leur a offert une cinquantaine d’imperméables, le 15 août 2025. Ce geste, selon le président de l’Association de la veille citoyenne communale de Pouytenga, El hadj Wobgo Adama, vise à aider les VDP à se protéger contre les pluies.

« En cas de pluie, alors que chacun cherche à regagner son domicile pour s’abriter, les VDP doivent braver ces intempéries avec tous les risques pour assurer notre sécurité et celui de nos familles », a-t-il indiqué. Pour M. Wobgo, ce don, d’une valeur de plus de 250 000 F CFA a été mobilisé grâce aux bonnes volontés de la commune de Pouytenga.

« De nos jours, beaucoup de personnes ont compris la veille citoyenne. Nous avons lancé une contribution volontaire pour doter les VDP d’imperméables. Ce qui a eu un écho favorable. Les gens ont alors mis la main à la poche pour que nous puissions nous en procurer », a expliqué le premier responsable de l’Association de la veille citoyenne communale de Pouytenga.

Le Secrétaire général des VDP de la commune de Pouytenga, Apollinaire Kaboré, au nom de sa hiérarchie, a remercié les donateurs. Il a traduit toute sa reconnaissance et sa satisfaction à la veille citoyenne pour ce geste qui vient à point nommé. Pour lui, cette offre va permettre d’améliorer leurs conditions de travail.

« Nous sommes en saison pluvieuse et ces imperméables sont des outils nécessaires pour que nous soyons plus efficaces et protégés sur le terrain. Ce qui va nous aider à faire le travail qui convient pour la reconquête du territoire et pour la sécurité de nos populations », a-t-il salué.

Noufou SAWADOGO