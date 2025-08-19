Examens professionnels 2025: 5 882 candidats à l’assaut du CAPPE et du CAPEPE

Le ministre de l’Enseignement de base, l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a lancé officiellement les épreuves du Certificat d’aptitude pédagogique des éducateurs de la petite enfance (CAPEPE) et du Certificat d’aptitude pédagogique au professorat des écoles (CAPPE) 2026, mardi 19 août 2025, à Ouagadougou.

Les épreuves du Certificat d’aptitude pédagogique des éducateurs de la petite enfance (CAPEPE) et du Certificat d’aptitude pédagogique au professorat des écoles (CAPPE) 2026 ont été lancées. C’est le ministre de l’Enseignement de base, l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN), Jacques Sosthène Dingara, qui

a donné le top départ des épreuves dans la matinée du mardi 19 août 2025,

au lycée Nelson-Mandela de Ouagadougou.

Organisés par la Direction générale des examens et concours de l’éducation préscolaire primaire et non formelle, ces examens professionnels enregistrent 5 882 candidats sur l’ensemble du territoire national. Selon Jacques Sosthène Dingara, ces

deux examens professionnels offrent aux candidats une opportunité pour passer

de la catégorie C1 à la catégorie B1.

« Nous encourageons tous les enseignants pour leurs efforts afin que notre système éducatif puisse tenir, nous saluons aussi la direction des examens et concours de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle pour avoir tenu le pari quant à l’organisation des examens », a-t-il indiqué.

Le ministre chargé de l’Enseignement de base a exhorté les éducateurs

à inculquer les valeurs citoyennes, faire preuve d’intégrité et gérer de manière responsable les ressources publiques.

« Il n’est plus question de tendre la main à qui que ce soit. Nous allons utiliser les moyens de bord pour garantir un avenir radieux à nos enfants », a-t-il martelé.

Au-delà, a relevé

le ministre Dingara, cette cérémonie de lancement a mis en lumière la détermi-nation des autorités à garantir la continuité pédago-gique, malgré les contraintes. Les examens profes-sionnels du CAPPE et du CAPEPE 2026 s’imposent ainsi comme un levier stratégique pour renforcer les capacités du système éducatif burkinabè et préparer durablement l’avenir. A l’ouverture de la première enveloppe, les candidats ont eu droit à des conseils et encouragements de la part du ministre.

« Soyez sereins, soyez calmes. Lisez bien les sujets et traitez-les calmement et vous verrez que tout se passera très bien », leur a-t-il dit. Les 5 882 candidats ont été répartis dans 16 jurys. Le directeur général des examens et concours de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle, Elie Seihon, a indiqué que le primaire enregistre 5 831 candidats, contre

51 pour le préscolaire.

« Une forte majorité de femmes est inscrite dans les deux examens. Au préscolaire, par exemple, seuls 10 candidats sont des hommes, contre 41 femmes, ce qui témoigne de l’implication remarquable des femmes dans l’éducation des enfants », a-t-il précisé. Dans la seule province du Kadiogo, 2 922 candidats sont répartis dans 59 salles, dont une spécialement dédiée aux personnes vivant avec un handicap visuel.

Pour les candidats issus des zones à fort défi sécuritaire, notamment le Sahel, des centres de regroupement à Ouagadougou ont été aménagés, assurant ainsi l’inclusion et l’égalité de chance pour tous.

Le Certificat d’aptitude pédagogique au professorat des

écoles (CAPPE) est un diplôme qui valide les compétences pédagogiques des enseignants du primaire. Il est nécessaire pour être nommé et être engagé à titre définitif dans la fonction d’instituteur ou de professeur des écoles.

Valentin KABORE