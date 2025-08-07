Coopération culturelle : Yacouba et Fidèle, le duo qui veut s’imposer en Russie

La coopération culturelle et artistique entre la Russie et le Burkina Faso est également portée plusieurs créateurs. Parmi eux figurent le sculpteur Yacouba Touré et le peintre Fidèle Kabré.

Moscou est la nouvelle destination de nombreux artistes burkinabè notamment Yacouba Toure, sculpteur et Fidèle Kabré, peintre. Les deux artistes y ont séjourné dans la capitale russe, en juin 2024 et ont exposé une trentaine d’œuvres à Gostiny Dvor, l’un des plus connus espaces culturels situé près de la place Rouge. L’équivalent de la maison du Peuple au Burkina Faso, selon Yacouba Touré qui a présenté des œuvres traitant de l’obscurité, de la lumière, du corps, de l’ombre et de la musique. Des thèmes inspirés de la danse contemporaine.

« Je fais des sculptures sur le mouvement », a-t-il expliqué. La qualité et le message de ses œuvres lui ont permis de décrocher le prix Tradition et Modernité à Moscou. Quant à Fidèle Kabré, ses toiles ont porté sur l’importance de la transmission du savoir. « J’ai vraiment bossé sur la transmission de la pensée interne vers l’extérieur. Je pense à l’interne et j’exécute le savoir par la main. La main représente vraiment le cerveau extérieur. L’idée, c’est la main qui la matérialise », a-t-il dit. Lors de leur exposition, ils ont été marqués par l’intérêt des Russes pour la culture surtout par la visite d’un Russe qui vivait au Burkina Faso pendant la Révolution.

Ce voyage en Russie a été, confessent-ils, facilité par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. « Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) soutient les artistes par la mobilité. C’est le MCCAT qui a mis à notre disposition les billets d’avion. Sinon, il était impossible de nous rendre en Russie. Nous remercions aussi le Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA), l’Ambassade du Burkina Faso auprès de la République de Russie et le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur », ont-ils souligné. Après la Russie, Yacouba Touré et Fidele Kabré ont exposé à Sauve à l’occasion d’une rencontre artistique avec plus de 95 artistes baptisée’’ Un Dimanche à Sauve’’. Ils étaient également en Suisse.

Alassane KERE