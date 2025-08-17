Coopération internationale: le Premier ministre reçoit une délégation de l’OCI

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce jeudi 14 août 2025 à Ouagadougou, une audience à une délégation de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), conduite par le secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, M. Tariq Ali Bakheet.

A l’issue de la rencontre, M. Bakheet a indiqué avoir transmis au chef du gouvernement les salutations du secrétaire général de l’OCI, tout en exprimant la solidarité de l’Organisation à l’égard du Burkina Faso face à la situation sécuritaire difficile qu’il traverse. « Nous avons également mentionné notre ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes », a-t-il affirmé. Le responsable de l’OCI a rappelé que l’Organisation, porte-voix des musulmans à travers le monde, promeut les valeurs de paix, de justice et d’humilité portées par l’Islam.

« Par conséquent, toutes les formes de terrorisme sont à condamner, sont à décrier », a-t-il insisté. L’audience a permis de passer en revue l’ensemble des dossiers de coopération entre l’OCI et le Burkina Faso. Les échanges ont aussi porté sur les projets futurs que l’Organisation entend mettre en œuvre au profit du pays, notamment en faveur des personnes déplacées internes, en coordination avec d’autres partenaires comme la Banque islamique de développement (BID). « Nous avons également montré notre disponibilité à mobiliser tous les soutiens nécessaires pour le Burkina Faso, en soutien aux efforts déjà déployés par Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et l’ensemble de son gouvernement pour un retour à la paix au Burkina Faso », a souligné M. Bakheet.

Par ailleurs, l’OCI prévoit de signer prochainement de nouveaux accords et conventions avec des institutions telles que la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), afin de renforcer l’appui au Burkina Faso dans divers domaines. Le programme de la mission prévoit également un déplacement à Kaya, pour constater sur le terrain les résultats des interventions financées par l’OCI. « Dès notre retour à Jeddah, nous allons produire des rapports dans lesquels nous mentionnerons l’ensemble des audiences et des rencontres que nous avons pu avoir ici au Burkina Faso.

Nous allons également inclure dans ces rapports les besoins exprimés par la partie burkinabè afin de mobiliser les différents donateurs pour un meilleur suivi de ces actions et de ces besoins exprimés par le Burkina Faso », a indiqué le Secrétaire général adjoint. M. Bakheet a réaffirmé que cette visite s’inscrivait sous le signe d’une solidarité active, ajoutant que la présence de la délégation au Burkina Faso n’avait qu’un seul objectif : marquer le soutien indéfectible de l’OCI à un pays frère traversant une période difficile.

DCRP/Primature