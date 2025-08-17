Indépendance du Congo: la diaspora offre 4 tonnes de ciment à Faso Mêbo

A l’occasion de la commémoration de l’indépendance de la République du Congo (Brazzaville), la diaspora congolaise au Burkina Faso a offert 4 tonnes de ciment et des packs d’eau à l’initiative Faso Mêbo. Le 15 août 2025 marque les 65 ans d’accession à l’indépendance de la République du Congo.

La diaspora congolaise a décidé de célébrer cet événement au Burkina Faso, en union avec ses frères burkinabè. Pour ce faire, elle s’est rendue sur le site de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, apportant quatre tonnes de ciment et des packs d’eau. Selon Richard Excellent Boungou, ce geste traduit la considération et la fraternité des Congolais envers leurs frères burkinabè pour leur bienveillance et leur chaleureux accueil. Il a ajouté que la communauté congolaise entend toujours participer à la construction de sa seconde patrie.

Mavoula Céleste, établi depuis 20 ans au Burkina Faso, a salué la force du peuple burkinabè et la vigueur de ses dirigeants. Il a également exprimé toute son admiration pour le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dont la vision est partagée au-delà des frontières du pays des Hommes intègres. Pamélie Moukala s’est dite très heureuse de participer à l’action de Faso Mêbo et aux initiatives de développement du président du Faso.

Pour Yannh Yoba, il appartient aux Africains de construire leur continent. Il a alors exhorté la diaspora africaine au Burkina Faso à soutenir toutes les initiatives du gouvernement. Rappelons que l’initiative Faso Mêbo, portée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vise à rassembler toutes les intelligences et les ressources endogènes pour l’embellissement des villes et des campagnes.

Agence d’information du Burkina