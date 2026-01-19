Le comité d’organisation de l’acte 2 de « Waabo », a animé un point de presse, le jeudi 15 janvier 2026, à Ouagadougou.

Faire de la culture un levier d’expression, de transmission et de citoyenneté. C’est l’ambition portée par le « Waabo ». En prélude à la deuxième édition, prévue du 30 janvier au 1er février 2026, à Ouagadougou, le comité d’organisation a tenu une conférence de presse, le jeudi 15 janvier 2026, dans la capitale burkinabè. A cette occasion, le promoteur, Abdoul Aziz Tiemtoré, a dévoilé les grandes lignes de cet événement culturel qui se positionne comme un carrefour de valorisation du patrimoine burkinabè et de la créativité juvénile.

Selon son promoteur, « Waabo » est né de la volonté de créer un espace où traditions et expressions contemporaines se rencontrent pour bâtir une identité culturelle dynamique et vivante. « Waabo est dans une dynamique de promotion des arts, de transmission des savoirs endogènes et de structuration des industries culturelles et créatives », a-t-il déclaré.

Fort du succès de la première édition, l’édition 2025 de « Waabo » intègre plusieurs innovations majeures, dont l’élargissement de la programmation. « Nous intégrons un concours dédié à l’art culinaire local, ainsi que des ateliers de formation en tissage de kôkô dunda et de bogolan, destinés aux veuves des Forces de défense et de sécurité (FDS) », a-t-il précisé.

Par ailleurs, les compétitions de danse et de DJ s’ouvrent désormais à de nouvelles localités, pour une participation plus large et une meilleure représentativité nationale. L’instauration d’un Pass-Culture à 500 FCFA pour l’accès aux spectacles, avec pour point culminant un spectacle inaugural inédit, pensé dans l’esprit des grands festivals internationaux est l’autre grande innovation.

Selon le promoteur, le « Waabo » 2025 s’articule autour de quatre piliers complémentaires. Le « Waabo Place » se veut l’épicentre de diffusion et de visibilité artistique. Le « Waabo Reem » conjugue une scène « off » et un marché des créateurs. Le « Waabo Academy » est dédié à la formation, à la réflexion et à la professionnalisation des acteurs culturels. Enfinle « Waabo Kamba » constitue un espace d’éveil ludique pour initier les plus jeunes à la culture burkinabè dès le bas âge.

La scène du « Waabo » accueillera plusieurs têtes d’affiche de renom, parmi lesquelles Smarty, Tanya, Kayawoto, Reman, la troupe Relwende Naaba Koom de Korsimoro, ainsi que bien d’autres artistes et acteurs culturels.

Gustave KONATE

(Collaborateur)