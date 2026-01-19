Culture: la IIe édition de « Waabo » prévue, du 30 janvier au 1er février 2026

Par
JK. Sidwaya
-
Le Promoteur Abdoul Aziz Tiemtoré : « Waabo » vise à montrer au monde que notre patrimoine constitue un écosystème capable d’évoluer et de s’adapter aux réalités du moment ».

Le comité d’organisation de l’acte 2 de « Waabo », a animé un point de presse, le jeudi 15 janvier 2026, à Ouagadougou.

Faire de la culture un levier d’expression, de transmission et de citoyenneté. C’est l’ambition portée par le « Waabo ». En prélude à la deuxième édition, prévue du 30 janvier au 1er février 2026, à Ouagadougou, le comité d’organisation a tenu une conférence de presse, le jeudi 15 janvier 2026, dans la capitale burkinabè. A cette occasion, le promoteur, Abdoul Aziz Tiemtoré, a dévoilé les grandes lignes de cet événement culturel qui se positionne comme un carrefour de valorisation du patrimoine burkinabè et de la créativité juvénile.

Selon son promoteur, « Waabo » est né de la volonté de créer un espace où traditions et expressions contemporaines se rencontrent pour bâtir une identité culturelle dynamique et vivante. « Waabo est dans une dynamique de promotion des arts, de transmission des savoirs endogènes et de structuration des industries culturelles et créatives », a-t-il déclaré.

Fort du succès de la première édition, l’édition 2025 de « Waabo » intègre plusieurs innovations majeures, dont l’élargissement de la programmation. « Nous intégrons un concours dédié à l’art culinaire local, ainsi que des ateliers de formation en tissage de kôkô dunda et de bogolan, destinés aux veuves des Forces de défense et de sécurité (FDS) », a-t-il précisé.

Par ailleurs, les compétitions de danse et de DJ s’ouvrent désormais à de nouvelles localités, pour une participation plus large et une meilleure représentativité nationale. L’instauration d’un Pass-Culture à 500 FCFA pour l’accès aux spectacles, avec pour point culminant un spectacle inaugural inédit, pensé dans l’esprit des grands festivals internationaux est l’autre grande innovation.

Selon le promoteur, le « Waabo » 2025 s’articule autour de quatre piliers complémentaires. Le « Waabo Place » se veut l’épicentre de diffusion et de visibilité artistique. Le « Waabo Reem » conjugue une scène « off » et un marché des créateurs. Le « Waabo Academy » est dédié à la formation, à la réflexion et à la professionnalisation des acteurs culturels. Enfinle « Waabo Kamba » constitue un espace d’éveil ludique pour initier les plus jeunes à la culture burkinabè dès le bas âge.

La scène du « Waabo » accueillera plusieurs têtes d’affiche de renom, parmi lesquelles Smarty, Tanya, Kayawoto, Reman, la troupe Relwende Naaba Koom de Korsimoro, ainsi que bien d’autres artistes et acteurs culturels.

Gustave KONATE
(Collaborateur)

 

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.