Gendarmerie nationale: l’engagement de 77 pandores honoré

Le chef dEtat-major de la gendarmerie nationale, colonel Kouagri Natama, a présidé la cérémonie officielle de décoration de 77 gendarmes dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, vendredi 16 janvier 2026, à Ouagadougou.

La gendarmerie nationale du Burkina Faso est reconnaissante du mérite de ses agents dans le cadre des missions de sécurisation du territoire contre l’hydre terroriste. Ainsi, elle a organisé une cérémonie de décoration dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, vendredi 16 janvier 2026, à Ouagadougou. Elle a été présidée par le chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale, colonel Kouagri Natama, en présence des autorités militaires, paramilitaires et de nombreux invités.

Au total, 77 pandores issus de l’Etat-major de la gendarmerie nationale, de la 3e légion de gendarmerie et de la légion spéciale de gendarmerie ont été décorés. Le chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale, colonel Kouagri Natama, a indiqué qu’il est judicieux de reconnaitre le mérite de ceux qui se sont sacrifiés dans la reconquête du territoire. « C’est un engagement fort de leur part sur le théâtre de des opérations jusqu’à aller perdre leur faculté humaine », a-t-il ajouté.

Toujours donner l’exemple

Ainsi, il a adressé ses félicitations à tous les récipiendaires, tout en les invitant à travailler et à renforcer les acquis. Colonel Kouagri Natama a saisi l’occasion pour présenter au personnel de la gendarmerie nationale et aux Burkinabè, ses vœux de santé, de prospérité, de paix et de cohésion autour de la vision politique tracée par les autorités du Burkina Faso. Le médaillé de la croix du combattant, maréchal des-logis chef Koumbagnou Somé, rescapé d’un ratissage en 2022 en Nandiagou, à l’Est du Burkina Faso et ayant perdu la vue et l’ouïe d’un côté auditif, a remercié Dieu pour la vie. Il a aussi traduit sa reconnaissance à la hiérarchie pour la distinction.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

Collaborateur

Le chef d’escadron, Albert Sandwidi, officier dans l’Ordre de l’Etalon : « cette reconnaissance est une invite à poursuivre dans notre engagement ».

« Je rends grâce à Dieu pour m’avoir permis de voir ce jour et traduis ma reconnaissance à la hiérarchie pour la confiance ainsi qu’à ma famille pour le soutien. Cette reconnaissance est une invite à poursuivre dans notre engagement au service de la nation. En effet, je reçois cette décoration avec une grande humilité en ayant une pensée à mes collègues et collaborateurs avec qui j’ai servi ».

Lieutenant Ange Zougmoré, médaillé de la Croix du combattant : «je félicite tous mes hommes qui m’ont toujours accompagné tout au long de nos différentes missions »

« Je viens de recevoir la médaille de la Croix du combattant. C’est un sentiment de fierté et d’honneur qui m’anime au regard du travail accompli et de la reconnaissance faite par la nation à mon endroit. Je remercie toutes les autorités qui nous ont fait confiance. Je félicite tous mes hommes qui m’ont toujours accompagné tout au long de nos différentes missions. A tous ceux qui sont partis trop tôt, je les dédie cette médaille ».

Adjudant-chef Justin Béré, médaillé militaire : «Je dédie cette distinction à mes frères d’armes et toute ma famille qui me soutiennent au quotidien»

« Je rends grâce à Dieu pour cette distinction obtenue après plus de 20 ans de service. Je remercie la hiérarchie pour la confiance renouvelée. Je dédie cette distinction à mes frères d’armes et toute ma famille qui me soutiennent au quotidien» .

Adjudant Rachidatou Sanfo, médaillée milliaire : « cette médaille représente l’intégration réussie des femmes »

« C’est un symbole fort pour moi. Cette médaille représente une reconnaissance d’un travail accompli avec dévouement et professionnalisme. Elle valorise également l’intégration réussie des femmes et souligne l’apport du personnel féminin au sein des Forces armées nationales en général et dans la gendarmerie nationale en particulier. C’est un symbole fort pour moi, et je souhaite que cette médaille inspire mes jeunes sœurs à nous rejoindre dans l’armée ».

Propos recueillis par C. K.