Dédougou : Les scolaires ont marché pour soutenir les idéaux de la RPP

Les scolaires de la ville de Dédougou dans la région de Bankui ont organisé une manifestation de rue, ce mercredi 10 décembre 2025, en soutien aux idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP).

En réponse à l’appel de la Ligue des élèves du Burkina (LEB), les scolaires de la ville de Dédougou, région de Bankui, ont arpenté les rues, ce mercredi matin, pour soutenir la vision des autorités du pays prônée à travers la Révolution progressiste populaire (RPP). Ils sont ainsi sortis par dizaines de centaines, et plus de 2 000 manifestants selon les estimations des organisateurs, pour exprimer leur adhésion et soutien à la dynamique révolutionnaire en cours.

Selon le président de la ligue régionale des élèves de Bankui, Séko Ali Sawadogo, le mouvement de ce 10 décembre 2025 vise à exprimer la gratitude des élèves au président du Faso et à l’ensemble des autorités en charge de l’éducation pour les multiples sacrifices consentis au profit de la population en général et des élèves en particulier.

Les scolaires de Dédougou ont saisi cette occasion pour inviter le Capitaine Ibrahim Traoré à plus d’engagement en faveur de la jeunesse. A en croire le président Sawadogo, les élèves se sont engagés à accompagner le Chef de l’Etat dans la rigueur et la discipline au travail. Il a expliqué que tous les établissements d’enseignement, privé comme public de la ville, sont sortis pour la marche qui a sillonné la ville. En tout état de cause, les marcheurs du jour ont promis de poursuivre la sensibilisation auprès de leurs camarades en vue de les convaincre à s’aligner derrière les idéaux de la RRP.

Yacouba BELEM