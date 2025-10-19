Ecole communale de Zogona: Burkina rempart offre des kits scolaires aux élèves

La Fédération des associations Burkina rempart a remis des kits scolaires, des photos officielles du président du Faso et des exemplaires de l’hymne national du Burkina aux élèves de l’école communale de Zogona, vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou.

Le Burkina s’est engagé à rendre l’éducation accessible à tous les enfants sans distinction. Dans cette dynamique et dans le cadre du transfert des compétences en matière d’éducation, la Fédération des associations Burkina rempart a mis en œuvre, depuis plusieurs années, des mécanismes pour la scolarisation des enfants, notamment ceux en situation de vulnérabilité. Dans cette logique, elle a fait un don de kits scolaires composés de cahiers, règles équerres, des stylos…aux élèves de l’école communale de Zogona, le vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou.

Cette action de solidarité, selon le président national de la Fédération des associations Burkina rempart, Omar Michel Kopiah, vise à soutenir les enfants démunis, les personnes déplacées internes ainsi que les élèves vivant avec un handicap, tout en renforçant l’éducation patriotique dans les écoles. « L’objectif est de permettre à ces enfants de poursuivre le chemin de l’école pour faire de l’éducation pour tous, une réalité dans le pays », a-t-il assuré. Des dires de M. Kopiah, ces enfants ont été sélectionnés sur la base d’une enquête minutieuse et sont inscrits dans une base de données. Il a souhaité que ce don puisse contribuer au meilleur avenir des enfants. A cette occasion, il a exhorté ces jeunes à adopter et de véhiculer des valeurs de patriotisme et de discipline.

« Nous espérons que ces dons permettront à ces enfants d’affronter l’année scolaire avec beaucoup de sérénité. C’est pourquoi, je formule le vœu que vous soyez des hommes et des femmes de demain, pétris de valeurs de patriotisme », a-t-il confié. La représentante des élèves, Awa Ouédraogo, a remercié les donateurs et promis, au nom de ses camarades, de ne pas décevoir. Le directeur de l’école primaire Zogona B, Jean Baptiste Ilboudo, a salué la pertinence de la démarche de la Fédération des associations Burkina Rempart qui veut garantir la continuité éducative et une éducation de qualité et inclusive aux enfants de l’école primaire communale de Zogona.

Il a en outre relevé que la crise que traverse le Burkina a affecté durement le système éducatif dans son ensemble, engendrant des besoins multiples à combler, dont des besoins personnel, infrastructurel, matériel et bien d’autres. « Ce don est donc le bienvenu et nous les remercions pour cette marque de solidarité » s’est-il réjoui.

Valentin KABORE