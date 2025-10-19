Rencontre administration publique-secteur privé de la culture et du tourisme: les acteurs de la région du Kadiogo se préparent

La direction régionale de la communication, de la culture et du tourisme et les acteurs de la culture et du tourisme du secteur privé ont tenu une rencontre technique, le vendredi 17 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la Rencontre administration publique-secteur privé de la culture et du tourisme (RASPCT), prévue pour le 18 novembre prochain, des rencontres techniques préparatoires régionales se tiennent à travers le pays. Celle de la région du Kadiogo a eu lieu, le vendredi 17 octobre 2025, à Ouagadougou. Elle s’est tenue sur le thème : « La RASPCT, un instrument de gouvernance participative ». La directrice des arts et des industries culturelles, Noélie Congo, a confié que le but de cette rencontre technique préparatoire est de recueillir essentiellement les préoccupations en lien avec les différents secteurs d’activités de la culture et du tourisme.

Elle vise aussi à faire une compilation pour la rencontre nationale qui aura lieu, le 18 novembre à Ouahigouya. « Ces rencontres techniques préparatoires ont eu lieu dans toutes les régions, excepté celle de Yaadga qui abritera la rencontre nationale de 2025, le 18 novembre prochain », a précisé Mme Congo. Pour le président de la Confédération nationale de la culture (CNC), Télesphore Bationo, ces rencontres sont des cadres d’échanges par excellence. « Cette rencontre est une opportunité pour nous, car elle nous offre l’occasion de relever nos préoccupations, de proposer notre vision afin d’aboutir à une meilleure orientation en concertation avec l’administration publique », a-t-il confié.

La directrice régionale de la communication, de la culture et du tourisme du Kadiogo, Octavie Ouédraogo, a salué l’installation récente du comité de suivi des recommandations de la RASPCT. Pour elle, la mise en place de ce comité témoigne de l’engagement à traduire les idées en actions concrètes. « C’est la preuve que nos concertations ne sont pas de vains mots, mais la base d’une planification rigoureuse pour le département », a indiqué Octavie Ouédraogo.

Rémi ZOERINGRE