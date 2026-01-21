Espace AES : 65e anniversaire de l’Armée malienne

Sous le signe du renforcement des opérations de lutte contre les terroristes

A l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la création de l’Armée malienne, le Président de la Transition, chef suprême des armées, le général d´armée Assimi Goïta a présidé, hier mardi 20 janvier à Bamako, sur la place d’armes du génie militaire, la prise d’arme.

C’est aux environs de 10 heures 12 minutes que le chef de l’Etat est arrivé sur les lieux à bord du véhicule de commandement. A sa descente, le général Goïta a procédé au dépôt d´une gerbe de fleurs sur la stèle du mémorial militaire. Le chef suprême des armées a ensuite fait le salut au drapeau sous l’hymne national avant de passer en revue des troupes. Dans la foulée, le chef d’Etat-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra a, au nom du Président Goïta, remis des décorations militaires à une quinzaine d’éléments des forces armées et de sécurité.

Cette séquence a été suivie par la remise d’un chèque géant d’une valeur de 17,213 milliards F CFA par le chef de l´Etat au ministre de la Défense et des Anciens combattants au profit des ayants droits des militaires tombés au champ d’honneur. Ensuite, les défilés militaire et motorisé se sont effectués, sans oublier la parade des avions de chasse dans les airs.

Au terme de l’événement, le président de la Transition a accordé une interview à la presse au cours de laquelle il a indiqué que la commémoration du 20 janvier est un moment de communion entre le peuple et son armée. Le général d’armée Assimi Goïta a eu une pensée pieuse pour les militaires tombés au front et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Il a ensuite salué la résilience du peuple malien ayant permis d’engager des réformes pour une armée aguerrie et professionnelle.

Mais aussi de récupérer les 2/3 du territoire et de favoriser le retour de l’administration. Le chef de l’Etat a félicité les Forces armées maliennes (FAMa) pour les résultats obtenus sur le terrain, notamment la destruction de plusieurs sanctuaires des terroristes et la neutralisation de nombre d’entre eux. Le président de la Transition a assuré que les opérations de lutte contre les forces du mal seront renforcées cette année. Il a également promis le redéploiement des forces armées sur l’ensemble du territoire avec la construction de nouveaux camps.

Le chef suprême des armées a indiqué que les efforts dans la réconciliation vont continuer, ajoutant que le processus reste ouvert à tous ceux qui veulent déposer les armes. A défaut, a-t-il promis, « vous serez combattus ». Le Président Goïta a invité l´Armée à être vigilante et mobilisée face aux menaces terroristes et aux sponsors étatiques. « Cette guerre sera menée jusqu’à la victoire totale », a-t-il promis.

L’Essor/Mali