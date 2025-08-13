Immersion patriotique: 20 241 bacheliers répondent présent au Kadiogo

Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et Technique, Boubakar Savadogo, a présidé la cérémonie de montée des couleurs de 20 241 nouveaux bacheliers, le mercredi 13 août 2025, au lycée technique national Aboubacar-Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou. L’événement marque le début des activités de l’immersion patriotique des acteurs concernés.

20 241 nouveaux bacheliers dont 11 628 filles et 8 613 garçons débutent leur immersion patriotique dans la région du Kadiogo. La cérémonie marquant le début de ladite immersion a été dirigée par le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, mercredi 13 août 2025, au lycée technique national Aboubacar-Sangoulé-Lamizana. L’activité a vu la montée des couleurs

et une adresse du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, à l’endroit des bacheliers 2025.

Ainsi, il les a félicités pour leur succès au Baccalauréat, à cet examen crucial de leur cursus scolaire. Selon ses propos, il est nécessaire qu’ils comprennent que le Burkina est

dans une Révolution. C’est pourquoi, il a été décidé de les initier et donner un certain nombre de rudiments pour affronter la vie active. « C’est ainsi que l’immersion patriotique a été initiée et vous deviez être fiers d’être de la première promotion. La Révolution a besoin de citoyens nouveaux, de citoyens patriotes, intègres, solidaires.

Et, au cours de cette immersion, vous devez apprendre à être de bons patriotes et à ne jamais trahir la mère-patrie », a-t-il expliqué. Il a ajouté qu’ils doivent connaitre leur passé et comprendre la Révolution populaire progressiste et de projeter dans le futur ce qu’ils veulent pour la patrie et les familles qui y vivent. En plus, le président du Faso leur a dit qu’il faut qu’ils comprennent le passé et comment les ancêtres ont fait pour survivre à toutes ces barbaries de guerres qui visaient à les exterminer et s’accaparer de leurs terres, et comment, ils se sont battus pour garder ces terres, aujourd’hui appelées le

Burkina.

Pour lui, les étudiants doivent comprendre les détails de leur passé. Car, cela va leur permettre d’appréhender le monde d’aujourd’hui, la géopolitique et de saisir pourquoi les relations humaines, à travers le monde sont souvent entachées de guerres, d’autres phénomènes difficiles à comprendre tant qu’on n’est pas enseigné de l’histoire. Il a rappelé que la patrie est en guerre. « Mais, vous devez comprendre d’où vient cette guerre. Pourquoi, on nous fait la guerre ? Pourquoi ces individus attaquent notre patrie ? Pour cela, vous serez enseignés et initiés », a-t-il martelé. En outre, selon le chef de l’Etat, plus, ils comprennent ce qu’ils vivent, mieux, ils comprendront pourquoi le Burkina Faso a décidé de se lancer dans une Révolution.

Un Burkina meilleur

De son avis, la Nation accuse un retard et avec la guerre, elle a besoin d’aller vite, avec des citoyens très disciplinés, engagés, patriotes capables d’aller jusqu’au sacrifice suprême. A l’en croire, cette immersion sera une occasion d’enseigner l’humilité, le sens du partage et l’amour de la patrie. Pour le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, l’immersion patriotique est un des volets de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité.

« En ayant cette idée, cela montre une fois de plus la vision du camarade président du Faso pour le bonheur de l’ensemble des Burkinabè. Car, celui qui prépare l’avenir est en train de penser à ce que l’on veut devenir. Le capitaine Ibrahim Traoré vous invite à ne pas vous laisser prendre dans les mailles de l’ennemi. Ne vous laissez pas utiliser », a-t-il conseillé. Par ailleurs, il a invité les bacheliers à ne pas se laisser appâter dans les réseaux sociaux et d’éviter toute action de nature à aller contre l’intérêt du pays des Hommes intègres. Les interventions ont été saluées par les étudiants. C’est le cas de Franklin Tarnagda, titulaire du baccalauréat série D.

« Après le discours de notre très cher président, j’ai compris les biens fondés de l’immersion patriotique. De ce fait, je loue l’initiative », a-t-il dit. Idem pour Mariette Compaoré aussi titulaire d’un baccalauréat série D. Pour elle, avec l’information qu’elle

a eue, il est normal qu’elle vienne à cette immersion patriotique afin de bénéficier d’un certain nombre d’enseignements pour un Burkina Faso d’avenir.

Evariste YODA