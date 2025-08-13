Ouagadougou: deux couples interpellés pour non-respect de la réglementation des cortèges

La Direction de la coordination et la sécurité des arrondissements (DCSA) en collaboration avec l’unité Hercule ont interpellé lors du week-end dernier, deux couples pour non-respect de l’arrêté n°2024-270/CO/M/CAB/DJAC du 12 décembre 2024, portant réglementation des cortèges dans la ville de Ouagadougou.

En marge des festivités de leur mariage, les contrevenants se sont livrés a une violation de la quasi-totalité des règles en matière de circulation, acrobatie sur la voie publique, perturbant ainsi la circulation. La police municipale tout en remerciant la population pour sa collaboration à travers les différentes dénonciations, tient à rappeler à l’ensemble de la population, en particulier les futurs mariés qu’aucune tolérance ne sera acceptée en ce qui concerne le respect de la réglementation en matière de cortège. La police municipale, toujours plus proche de vous !

N° Vert : 80 00 11 03

WhatsApp (message uniquement) : 70 00 83 41

Direction Générale de la police municipale de Ouagadougou

Service de l’Information et de la Communication