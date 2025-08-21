Immersion patriotique obligatoire: le général Moussa Diallo encourage les nouveaux bacheliers du Guiriko

Le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le général de brigade Moussa Diallo, a visité un centre d’immersion patriotique obligatoire des jeunes bacheliers du Guiriko, jeudi 21 août 2025, à Bobo-Dioulasso. Cette visite vise à encourager et à féliciter ces immergés à l’école du patriotisme et du civisme.

La pluie battante de la matinée du jeudi 21 août 2025 n’a pas perturbé la visite du Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA) le général de brigade Moussa Diallo, aux jeunes bacheliers en immersion au lycée Molo-Sanou de Bobo-Dioulasso. A ces immergés, devenus des « insurgés » contre les maux qui entravent la bonne marche du pays des Hommes intègres, le CEMGA Diallo a dit être venu traduire les encouragements du chef de l’Etat, chef suprême des Armées, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, de là où il est, suit tout ce que vous faites. Il m’a chargé de vous porter son message d’encouragement et de félicitation. Vous êtes les pionniers de cette formation, tout début est difficile, mais au fil du temps, nous allons améliorer les conditions pour vous permettre de relever le défi et tenir très haut le drapeau de notre pays », s’est-il adressé aux jeunes bacheliers en immersion patriotique du Guiriko. Et ce sont des jeunes déterminés et motivés à apprendre les fondamentaux du civisme, du patriotisme et des valeurs qui incarnent le Burkinabè que le CEMGA a dit être fier de leur engagement et détermination. « Je vous sens déterminés et engagés.

La preuve, malgré la pluie, vous êtes là. Je suis content et fier de vous », s’est réjoui le général de brigade Diallo. Pour la gouverneure du Guiriko, Mariama Konaté, cette visite est un honneur pour toute la région. « Nous sommes honorés de recevoir le Chef d’Etat-major général des Armées venu encourager les élèves en immersion patriotique obligatoire. Au sortir de cette formation, j’invite ces immergés à être des ambassadeurs qui vont poursuivre cette œuvre de transformation de notre société afin d’avoir des Burkinabè dignes et intègres », a dit Mariama Konaté.

Kamélé FAYAMA