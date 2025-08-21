Reconquête du territoire national: le CEMGA galvanise les troupes de la 2e région militaire

Le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le général de brigade Moussa Diallo, a effectué une tournée de 48 heures, du 20 au 21 août 2025, dans la 2e région militaire pour galvaniser les Forces combattantes engagées dans la lutte contre le terrorisme.

Le Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), le général de brigade Moussa Diallo, entend galvaniser et mobiliser les troupes engagées sur le terrain des opérations contre les forces du mal. C’est dans cette dynamique, que s’inscrit la tournée de 48 heures au sein du groupement de forces pour la sécurisation dans le grand Ouest. Accompagné de la hiérarchie militaire, le CEMGA a parcouru certains détachements sur la bande frontalière, notamment à Mangodara, dans le Tannounyan et à Morlaba dans le Guiriko.

« Nous avons visité un certain nombre de détachements, pour transmettre le message du chef suprême des armées, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont des messages d’encouragement, et de félicitations », a indiqué le général de brigade Moussa Diallo. Les actions des Forces combattantes sur terrain, a dit le CEMGA, ont permis d’engranger de nombreux résultats qui sont la résultante de beaucoup d’accalmie dans cette zone Ouest. « Cela ne veut pas dire que la guerre est terminée », a fait remarquer le général de brigade.

Pour parachever la lutte contre le terrorisme dans cette partie du pays, le CEMGA, selon le commandant du groupement des forces pour la sécurisation de l’Ouest, le chef de bataillon Lokpala Kambou, a donné certaines directives et instructions à ses éléments et les a invités à la vigilance et à la détermination.

« Nous avons été galvanisés et reçu en même temps un certain nombre de directives pour la libération totale de notre zone de responsabilité », a-t-il dit. M. Diallo a dit voir des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés au front contre l’ennemi.

« Avec l’engagement de toutes ces Forces, nous allons arriver à bout de ces terroristes sur l’ensemble du territoire national », s’est convaincu le CEMGA. A la fin de sa tournée, le général de brigade a rendu une visite de courtoisie au gouverneur du Guiriko, Mariama Konaté et au chef de canton de Bobo-Dioulasso, en fin de matinée du jeudi 21 août 2025, pour remercier ces autorités pour l’accompagnement et leur soutien aux côtés des FDS et des VDP.

Kamélé FAYAMA