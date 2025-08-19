Immersion patriotique: un bosquet de plus de 350 plants pour les nouveaux bacheliers du Nazinon

La direction régionale des Eaux et Forêts du Nazinon a organisé, lundi 18 août 2025, une séance de reboisement d’un bosquet de plantes médicinales dédié aux nouveaux bacheliers de la région en immersion patriotique. L’espace situé au secteur 4 de la ville de Manga, abrite plus de 350 plants de 16 espèces d’arbres différentes.

Les bacheliers de la région du Nazinon en immersion patriotique possèdent désormais leur bosquet de plantes médicales, à Manga. En effet, à l’initiative de la direction régionale des Eaux et Forêts, plusieurs centaines de jeunes de cette première promotion, assistés de leurs encadreurs, d’autorités régionales et d’agents des services environnementaux ont mis en terre plus de 350 plants, lundi 18 août 2025, sur un site qui leur est spécialement dédié. L’espace, aménagé sur une superficie de plus d’un demi-hectare, se trouve sur un espace vert du secteur 4 de la ville.

Selon le directeur régional des Eaux et Forêts du Nazinon, le lieutenant-colonel Aimé Compaoré, plus de 16 espèces d’arbres sont utilisées pour cette opération de reboisement. Il s’agit, a-t-il précisé, d’espèces locales comme le baobab, le karité, le citronnier, le figuier mais aussi d’autres espèces exotiques comme le Moringa. A l’écouter, l’initiative fait suite « à l’engagement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la création de bosquets à plantes médicinales ».

Elle répond également à un besoin d’initiation des nouveaux bacheliers en termes d’éducation environnementale et vise à renforcer leur attachement à la nature. Le bosquet de l’immersion patriotique s’inscrit aussi dans une vision de développement durable autour de trois volets, a expliqué le lieutenant-colonel des Eaux et Forêts Compaoré. Il s’agit d’abord du volet économique à travers la production des produits forestiers non ligneux, ensuite le volet social lié à la fourniture de plantes médicinales et de produits divers pour la pharmacopée et enfin le volet environnemental qui concerne la séquestration du carbone et la purification de l’air urbain.

Des innovations pour garantir la réussite

Pour assurer la pérennité de l’initiative, le directeur régional des Eaux et Forêts du

Nazinon a exhorté les immergés et l’ensemble de la population de Manga à protéger et entretenir les différents plants. A ce sujet d’ailleurs, le directeur provincial des Eaux et Forêts du Zoundwéogo, le lieutenant-colonel Adama Kalmogo 2e jumeau, a annoncé plusieurs innovations introduites dans l’opération.

Il a cité parmi elles, l’implantation d’une clôture grillagée, la mise à contribution des élèves des lycées et collèges, dès la rentrée prochaine, pour l’entretien régulier des plants et la réalisation de panneaux portant les noms de tous les nouveaux bacheliers ayant pris part à l’opération. « Ce géoréférencement va permettre à chacun, dans cinq ou dix ans et même plus, de retrouver l’arbre qu’il a planté », a-t-il confié aux participants.

Gouem Salomé qui participe à l’immersion patriotique a jugé ces innovations « très originales ». Elle a également qualifié leur participation à la création du bosquet de « fait mémorable et inoubliable », appelant les populations à les aider à prendre soin des plants pour qu’ils grandissent normalement et produisent les résultats attendus. La première vice-présidente de la délégation spéciale de Manga, Adèle Guiguemkoudré Kafando ainsi que le chargé de missions de la région du Nazinon auprès de la présidence du Faso, Thierry Nikiema, ont aussi salué une initiative « très bénéfique » pour les habitants de la cité de l’Epervier et une « leçon de vie » qui incitera les élèves à aimer la nature et à la

protéger.

A ce jour, plus de 1 800 bacheliers de la région du Nazinon sont en immersion patriotique pour recevoir une formation civique et morale, axée sur les valeurs de discipline, de solidarité, de respect des institutions et de cohésion sociale.

Mamady ZANGO

mzango18@gmail.com