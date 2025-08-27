Initiative présidentielle Faso Mêbo: 20 millions FCFA et 11 tonnes de ciment offerts par les Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a offert 20 millions FCFA et 11 tonnes de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 27 août 2025, à Ouagadougou.

L’Initiative présidentielle Faso Mêbo continue d’enregistrer des dons. En effet, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a offert 20 millions FCFA et 11 tonnes de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 27 août 2025, à Ouagadougou. Cette contribution du ministère en charge des Affaires étrangères s’inscrit dans le cadre des engagements du département en matière de responsabilité sociale et de développement local, selon ces premiers responsables.

Pour les organisateurs de la cérémonie de remise de don, l’acte posé par le ministère en charge des Affaires étrangères vise à soutenir les efforts locaux de construction durable et à améliorer les infrastructures du pays. Le secrétaire général du ministère en charge des affaires étrangères, Hermann Yirigouin Toé, a indiqué que ce don est un symbole d’encouragement, démontrant ainsi l’attachement des diplomates à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo et un moyen de sensibilisation.

« Au regard de ce que nous avons constaté sur le site, les travailleurs de Faso Mêbo mènent des activités intenses. C’est pourquoi nous saluons leur détermination. C’est avec humilité que notre département apporte cet appui à Faso Mêbo, a-t-il poursuivi. La somme octroyée, a soutenu Hermann Yirigouin Toé, va contribuer à l’achat de divers matériaux. Il a déclaré que c’est un geste modeste et sincère qui traduit une volonté de marcher aux côtés du peuple burkinabè, pour relever le défi de la reconstruction et écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire du Burkina Faso.

De l’avis du secrétaire général du ministère en charge des affaires étrangères, la diplomatie n’est pas seulement une affaire interne mais aussi externe. L’Initiative présidentielle Faso Mêbo a été adoptée en octobre 2024 en Conseil des ministres. Elle est la volonté du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de donner un nouveau visage à l’aménagement urbain des grandes villes du pays des Hommes intègres.

Boukary BONKOUNGOU

Valentin KABORE

(Collaborateur)