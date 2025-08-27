Initiative présidentielle Faso Mêbo: l’Amicale des protocoles des institutions et ministères apportent trois « bennes de sable »

L’Amicale des protocoles des institutions et ministères (APIM) du Burkina Faso a offert trois « bennes de sable » d’une valeur de 1, 5 million F CFA à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, mercredi 27 août 2025, au siège de l’Initiative, à Ouagadougou.

Depuis l’institution de Faso Mêbo, le 16 octobre 2024, par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les responsables des ministères et institutions du Burkina Faso ont donné l’exemple en apportant leurs pierres à l’embellissement et à l’assainissement des villes du pays, à travers diverses contributions. Leurs protocoles les ont accompagnés dans cette noble démarche. C’est suite à cela, qu’ils ont décidé de s’y impliquer également. En effet, ils ont, à travers leur Amicale, mobilisé des cotisations volontaires à hauteur de 1,5 million F CFA pour acheter « 3 bennes de sable ».

La remise de ces agrégats à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo a eu lieu, mercredi 27 août 2025, au siège de l’Initiative, à Ouagadougou. Après la remise du don, les membres de

l’Amicale des protocoles des institutions et ministères (APIM) ont participé aux travaux de confection des pavés. Pour le vice-président de l’APIM, Sylvain Nibora Kambiré, par ailleurs protocole au ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, leur geste de ce matin est la manifestation de leur adhésion à l’initiative du président du Faso qui vise à assainir les villes du pays. En outre, il a traduit leur gratitude aux autorités qui les accompagnent au quotidien dans la réussite de leurs missions.

Il a aussi encouragé les populations à maintenir la dynamique de cet engagement patriotique. « J’invite tout groupe ou particulier n’ayant pas encore soutenu l’initiative à ne pas hésiter à nous emboiter le pas. Aujourd’hui, tous les Burkinabè doivent se sentir fiers de contribuer à l’embellissement du pays, soit par le manœuvrage ou par un don symbolique », a souhaité M. Kambiré.

Adama SAWADOGO