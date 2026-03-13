Lutte contre la criminalité urbaine: Ils ont vidé 10 millions F CFA des comptes mobiles money et bancaires de leurs victimes

Le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Koulsé a, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, démantelé un réseau de malfrats qui s’adonnaient à des actes de vols de téléphones portables, de numéraires, de motocycles et d’autres biens surtout dans les gares des sociétés de transport.

Ce groupe avait la particularité de vider les comptes mobiles money et bancaires de leurs victimes à travers leurs téléphones portables. Le mode opératoire de ce gang consistait à se faire passer pour des voyageurs. Au moment de l’embarquement, ils profitaient des bousculades et de l’inattention des usagers pour soustraire leurs téléphones et leurs portefeuilles. Ils utilisaient une syntaxe pour obtenir l’identité des propriétaires de cartes SIM.

Pour accéder à un compte mobile money, ils utilisaient comme code, l’année de naissance, les quatre premiers ou derniers chiffres des numéros de téléphone des victimes. Avec ce procédé, ces individus parmi lesquels figurait un spécialiste du domaine arrivaient à vider les comptes mobile money et, parfois, les comptes bancaires pour les victimes qui ont lié les deux comptes. Au cas où leur technique ne leur permettait pas de retrouver le code, ils entraient en contact avec leur service clientèle et se faisaient passer pour le propriétaire de la carte SIM qui demandait à réinitialiser son code mobile money. Les téléphones portables étaient revendus et l’argent obtenu était utilisé pour acheter de la drogue pour leur consommation.

Il est a noté que ce réseau a fait près d’une vingtaine de victimes et causé un préjudice financier estimé à près de 10 000 000 F CFA. Grâce au concours de la division de l’Unité anti-drogue (UAD) , de la brigade Laabal et à la collaboration des populations, les enquêteurs ont saisi deux motocyclettes, des téléphones portables et divers autres objets. La Police nationale salue la franche collaboration des citoyens et des téléphonies mobiles, toute chose qui a permis d’atteindre ces résultats. Par ailleurs, elle invite les populations à plus de vigilance et de prudence, à renforcer la sécurité de leurs comptes mobile money et autres, et à toujours poursuivre la dynamique de la dénonciation des cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010. La Police nationale, une force publique des citoyens !

Police nationale