Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso: l’exemple du Président de l’ALT dans le port du Faso Dan Fani salué

Une délégation de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso (FENATI/BF) a été reçue en audience par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, le jeudi 12 mars 2026, à Ouagadougou.

Conduite par sa présidente, Pauline Bafiogo, la délégation est venue témoigner sa reconnaissance au chef du Parlement pour son engagement constant en faveur de la promotion du Faso Dan Fani, symbole fort du patrimoine culturel burkinabè. A cette occasion, la fédération a décerné un trophée au Président de l’ALT afin de saluer son exemplarité dans le port et la valorisation de ce pagne traditionnel, véritable vitrine du savoir-faire artisanal national.

La FENATI/BF est une organisation nationale qui regroupe des associations de tisseuses et de teinturiers à travers le pays. Elle est représentée dans les treize régions du Burkina Faso. La fédération œuvre notamment dans la confection et la commercialisation de pagnes tissés en Faso Dan Fani, réalisés à partir du fil de coton burkinabè.

Ses productions sont mobilisées lors d’événements majeurs tels que la Journée internationale des droits des femmes ou encore le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), tout en approvisionnant le marché local et international. A travers ses activités, la FENATI/BF contribue activement à l’autonomisation économique des femmes, à l’amélioration des conditions de vie des familles, à la création d’emplois et au dynamisme de l’économie nationale.

En recevant cette délégation, Dr Ousmane Bougouma a une fois de plus réaffirmé son attachement à la promotion du consommons local et à la valorisation du patrimoine culturel burkinabè.

Direction générale de la Communication et des Relations publiques de l’ALT