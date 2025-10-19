Marathon international de la Taanjiama : Plus de 1 500 athlètes attendus à Fada N’Gourma

La deuxième édition du Marathon international de la Taanjiama (MIT) se tiendra du 4 au 6 décembre 2025, à Fada N’Gourma. L’annonce a été faite, le samedi 18 octobre 2025, au cours d’une conférence de presse animée par le comité d’organisation. Plus de 1 500 marathoniens venus du Burkina Faso et d’ailleurs sont attendus à ce grand rendez-vous sportif placé sous le signe de la résilience.

Organisé par le Cercle de réflexion et d’action du Gulmu (Cercle Tin Fii), le Marathon international de la Taanjiama (MIT) ambitionne de s’imposer comme un évènement sportif majeur en Afrique. Après le succès de la première édition, tenue en décembre 2023, les organisateurs entendent relever un nouveau défi, avec plusieurs innovations à la clé. En effet, ils ont annoncé, samedi 18 octobre 2025, au cours d’une conférence de presse, que la deuxième édition du MIT se tiendra du 4 au 6 décembre 2025, à Fada N’Gourma sur le thème : « Sport et culture pour un Goulmou résilient ». Comme lors de la première édition, la compétition principale sera un semi-marathon de 21 kilomètres. Les jeunes de moins de 18 ans auront, eux, droit à un circuit de 5 kilomètres. Parmi les innovations de la 2e édition, figure le « Parcours de la résilience », une course de 10 kilomètres agrémentée d’obstacles et d’épreuves, ouverte aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux civils. Il y a également le village du MIT, un espace d’exposition-vente dédié aux produits du terroir, les mets locaux notamment, avec des animations culturelles et artistiques prévues tout au long de l’événement.

Des prix spéciaux de l’AES

Les récompenses ont également été revalorisées. Le premier prix du semi-marathon passe désormais de 1 million à 2 millions de F CFA pour les hommes, et de 500 000 à 1 million de F CFA pour les dames. L’autre innovation cette année, c’est l’introduction des prix spéciaux de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) et du grand Goulmou qui regroupent les régions du Goulmou, de la Tapoa et de la Sirba. Les inscriptions se font en ligne sur le site www.marathontaanjiama.com jusqu’au 30 novembre 2025. Les frais d’inscription sont fixés à 5 000 F CFA pour le semi-marathon de 21 km et 2 000 F CFA pour la course de 5 km. Les exposants du village du MIT, quant à eux, devront s’acquitter de 25 000 F CFA. Sur le plan organisationnel, Limaba Lompo, président du comité d’organisation, a indiqué que le MIT travaille en étroite collaboration avec la Fédération burkinabè d’athlétisme afin de réunir toutes les conditions d’homologation pour passer du semi-marathon au marathon à proprement dit, les éditions à venir. Concernant l’hébergement, il a assuré que des concertations ont été menées avec les acteurs du secteur hôtelier pour garantir un accueil digne aux athlètes et aux délégations. Sur la question sécuritaire, le comité se veut rassurant. « Nous avons pris attache avec les Forces de défense et de sécurité et les autorités administratives, qui ont promis une couverture totale de l’événement », a précisé M. Lompo.

Le Gulmu, terre de sport et de résilience

Selon Pascal Thiombiano, secrétaire général du Cercle Tin Fii, le Marathon de la Taanjiama symbolise avant tout la résilience du grand Goulmou. « Nous voulons montrer que notre région est accessible et fréquentable. Le MIT est une manière de déconstruire les préjugés et de redonner confiance aux populations. Tout est mis en œuvre pour que le rendez-vous du MIT ait lieu en toute sécurité », a-t-il affirmé. Interrogé sur les initiatives de formation des marathoniens locaux qui, impuissants, ont assisté, en 2023, à une razzia des prix par les athlètes internationaux, le président du Cercle Tin Fii, Dr Lamourdia Thiombiano, a répondu : « C’est un processus, on suit et on accompagne ceux qui ont vraiment excellé lors du premier marathon. Et ceux qui vont s’illustrer lors de la deuxième édition seront suivis également ». Pour lui, le défi à long terme est clair : faire du grand Goulmou un vivier de marathoniens capables de rivaliser sur la scène nationale et internationale. D’ailleurs, a rappelé Bachir Doussa, chargé de la communication, c’est le MIT qui a révélé l’athlète Fidèle Tankoano, l’un des coureurs locaux qui a pris part à l’événement en 2023 et qui s’est illustré en remportant, récemment, le deuxième prix du semi-marathon du Nahouri. Pour le promoteur du MIT, Dr Lamourdia Thiombiano, le marathon dépasse le cadre purement sportif. Il a déclaré qu’une bonne partie des recettes engrangées au cours de l’édition de 2023 a servi à des actions de soutien aux personnes vulnérables. « Au-delà de la compétition, le MIT est un cadre de promotion du civisme, de la solidarité et du développement local. Une partie des recettes est chaque année consacrée à des actions sociales », a-t-il dit avant de rappeler qu’à l’issue de la première édition, les fonds collectés ont permis de réaliser un forage dans une école accueillant des élèves déplacés internes. Et cette année encore, le comité d’organisation entend poursuivre ses actions de soutien aux populations vulnérables. Il a promis également d’apporter sa contribution à l’initiative présidentielle “Faso Mêbo” à Fada N’Gourma.

Joanny SOW