Pabré : un lotissement fait des gorges chaudes

Dans ses pérégrinations, Kantigui est tombé sur un groupe de personnes attroupées à quelques encablures de la mairie de Pabré, le lundi 18 mai 2026. Curieux de savoir les raisons, Kantigui a accosté un passant sur une charrette. Selon ce dernier, la population ne serait pas satisfaite d’une opération d’attribution de parcelles dans la localité dont la liste des attributaires a été publiée ces derniers jours, 14 ans après le début du processus (2012). Après le départ de son interlocuteur, Kantigui s’est approché du groupe pour (…)

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Kantigui

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