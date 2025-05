Projets et programmes financés au Burkina: « Nous avons un niveau de performance au-dessus de la moyenne en Afrique de l’Ouest », dixit Daniel Ndoye, responsable-pays de la BAD

Les travaux de revue de la performance du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement (BAD) au Burkina Faso ont eu lieu, le vendredi 14 mai 2025, à Ouagadougou. L’objectif de cette rencontre qui a réuni les représentants de la BAD, des départements ministériels et de la société civile burkinabè est d’évaluer la qualité et la performance du portefeuille et de tirer les enseignements pour l’amélioration de sa mise en œuvre.

Faire le point du chemin parcouru, capitaliser les acquis pour mieux envisage l’avenir de la coopération. Tel est le sens qu’il faut donner à la revue de la performance du portefeuille des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement (BAD) au Burkina, tenue le vendredi 14 mai 2025, à Ouagadougou. Ce, en marge de la mission de dialogue de haut niveau de la BAD, conduite par la vice-présidente, Nnenna Nwabufo, sur l’achèvement de la stratégie pays intérimaire de la Banque au Burkina Faso (DSPi 2022-2025) et l’identification des nouvelles orientations stratégiques pour la période à venir.

D’entrée de jeu, le responsable-pays de la BAD au Burkina, Daniel Ndoye, a salué la qualité des relations de la coopération entre la banque et l’Etat burkinabè qui, depuis plus cinq décennies, s’appuie sur des fondements solides.

« Elle se traduit aujourd’hui par un engagement financier cumulé de plus de

1 200 milliards de francs CFA investis dans 115 projets couvrant des secteurs clés tels que l’agriculture, les transports, l’énergie, la santé, l’éducation et la formation professionnelle, l’eau et l’assainissement », a-t-il confié. Pour ce qui est du portefeuille actuel, constitué de 21 projets d’un montant global de 851 millions de dollars, soit environ 500 milliards de F CFA, il se porte globalement bien en dépit du contexte sécuritaire, a-t-il ajouté.

Et c’est l’ensemble de ce portefeuille que les représentants de la BAD, des départements ministériels et de la société civile burkinabè sont appelés à passer au peigne fin, au cours de cet atelier. M. Ndoye s’est réjoui des résultats obtenus sur le terrain, et cela grâce à l’agilité de la banque qui a su, dès 2020, s’adapter au contexte sécuritaire et renforcer l’impact de ses opérations sur la résilience des populations.

« Des résultats au rendez-vous dans tous les secteurs »

« Nous avons un niveau de performance qui est au-dessus de la moyenne en Afrique de l’Ouest. Cela est à saluer au regard du contexte de défis sécuritaires que connait le Burkina. Nos interventions couvrent tout le territoire, y compris les zones à défis sécuritaires. Nous parvenons aussi à améliorer le taux de décaissement et les résultats sont au rendez-vous dans tous les secteurs comme l’agriculture à travers l’offensive agro-pastorale, les secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, avec une bonne prise en charge des personnes les plus vulnérables, en l’occurrence les déplacés internes », a souligné Daniel Ndoye.

Autre résultat satisfaisant, il y a la réduction de 30 points du taux de projets qui ne performent pas bien et cela grâce à l’engagement soutenu des autorités burkinabè et à la collaboration avec les équipes de la BAD au niveau du bureau national et du siège, a-t-il relevé. Le directeur général de la coopération, Hamidou Sawadogo, a salué le soutien de ce partenaire stratégique au Burkina. « La BAD nous accompagne dans le domaine agricole qui est une priorité des plus hautes autorités. Elle nous soutient également dans le domaine de l’énergie qui se traduit par le constant de faibles délestages cette année », s’est-il réjoui.

Au-delà de ces résultats, cette revue constitue une opportunité pour identifier les insuffisances et apporter des réponses aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets qui vont de la qualité à l’entrée de ces projets, aux retards au démarrage, en passant par les lenteurs tout au long de l’exécution, notamment dans le processus de passation des marchés, de la conformité aux règles et procédures de la Banque, particulièrement en matière de gestion financière et de sauvegarde environnementale et sociale.

La gratitude du Burkina Faso à la BAD

Et le contexte sécuritaire qui ralentit la mise en œuvre des opérations interpelle tous les acteurs à faire preuve d’une plus grande capacité d’adaptation, d’innovation et de réactivité, a poursuivi le responsable-pays de la BAD, Daniel Ndoye. C’est pourquoi, au regard des défis et des orientations fixées par les plus hautes autorités burkinabè pour plus de célérité et d’efficacité dans la conduite des actions, il a appelé les participants à l’atelier à mobiliser leurs expertises afin de produire des recommandations pratiques et pragmatiques devant garantir la pleine réussite de nos stratégies et opérations en cours et à venir.

Dans la même dynamique, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, Soulama Vieux Abdoul Rachid, représentant le ministre, a indiqué que le contexte national actuel marqué par des défis économiques, sécuritaires, humanitaires et climatiques importants, exige de tous, des actions efficaces concertées et coordonnées avec nos partenaires au développement.

« Il est essentiel que chaque projet contribue pleinement aux priorités nationales de développement et aux besoins de nos populations. Les actions à retenir donc dans le DSP doivent donc s’arrimer à cette exigence conformément aux orientations de nos plus hautes autorités : faire en sorte que chaque franc investi contribue réellement à transformer les conditions de vie de nos concitoyens », a-t-il soutenu. Cela dit, le représentant du ministre a témoigné toute la gratitude du Burkina Faso à la BAD et à son équipe-pays pour sa disponibilité constante à accompagner le pays dans ses efforts de développement.

Mahamadi SEBOGO

