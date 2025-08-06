Révolution progressiste populaire: le Mouvement FasoKooz dédicace un ouvrage

Le Mouvement FasoKooz a organisé, lundi 4 août 2025, à Ouagadougou, une cérémonie de dédicace de l’ouvrage intitulé : « Pour une juste compréhension du processus de la Révolution progressiste populaire ».

La Révolution populaire progressiste se veut le levier d’un nouveau départ. C’est dans cette optique que le Mouvement FasoKooz a organisé, le lundi 4 août 2025, la dédicace de l’ouvrage collectif intitulé : « Pour une juste compréhension du processus de la Révolution progressiste populaire (RPP) », dans les locaux du ministère de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique.

Cette rencontre a réuni des cadres, des intellectuels des membres du gouvernement ainsi que des figures militantes. Pour le président du Mouvement, Mussa Serge Dao, cette rencontre a été dédiée à la mémoire d’un grand homme, feu Thomas Sankara. Pour les auteurs, il s’agissait de saisir cette opportunité de 4 août, jour chargé de résonnances révolutionnaires au Burkina pour marquer un acte fondateur autour d’une œuvre militante, éducative et profondément engagée. Mussa Serge Dao a salué la contribution de chaque auteur ainsi que l’accompagnement de chaque auteur anonyme et des militantes des mouvements qu’il a désignés comme les amazones de FasoKooz.

Le livre selon lui, se veut un outil de compréhension, et de transmission d’engagement. Il vise à éclairer le processus en cours de la révolution progressiste et populaire perçue non comme un slogan mais, comme une dynamique historique portée par le peuple burkinabè. En cela, Thierry Millogo, l’un des auteurs du livre a mentionné que l’évolution actuelle du Burkina exige des repères, des réflexions et surtout une volonté de transmission, et cet ouvrage entend répondre à ses exigences. Pour les auteurs, la révolution ne se décrète pas mais elle s’actualise, elle est un processus vivant, qui nécessite une mise à jour permanente, à mesure que le pays avance sur la voix de l’émancipation.

Fournir des repères idéologiques Pour M. Milogo, l’un des objectifs assumés de ce livre est de fournir des repères intellectuels et idéologiques aux jeunes en quête de savoirs, et de direction dans une époque incertaine. « Il faudra que ceux qui ont des savoirs puissent étudier quelques choses pour qu’on puisse laisser à la génération prochaine des pistes : des pistes qui peuvent orienter, guider, faire en sorte que notre Nation s’inscrive directement dans sa voie d’émancipation et d’évolution », a-t-il souligné. Composé de 18 chapitres répartis en six grandes parties, l’ouvrage compte 168 pages, alliant théorie politique, récits d’expérience et de réflexions stratégiques.

A ce propos, trois des auteurs étaient présents : Arba Bandé, secrétaire général du Mouvement, Labidi Naba, porte-parole du Mouvement et Mussa Serge Dao, président. Le ministre chargé de l’Enseignement, Boubakar Savadogo, a rappelé que l’objectif du RPP est d’insuffler un esprit de transformation. Il s’agit selon lui de créer une génération nouvelle, consciente, engagée et porteuse de valeurs et de développement du service du peuple, des futurs sankaristes. « Tuer Sankara et plusieurs sankaristes naitront », a-t-il mentionné. La dédicace a été précédée d’une cérémonie de montée des couleurs au ministère en charge de la formation professionnelle et technique comme il est de coutume les premiers lundis du mois.

Abdoulaye BALBONE

Djamila Kouraogo (Stagiaire)