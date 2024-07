Salon international de l’arbre :la femme au cœur de l’évènement

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a officiellement ouvert la VIe édition du Salon international de l’arbre, jeudi 18 juillet 2024, au parc urbain Bangr-Weogo, à Ouagadougou.

Dans un contexte de crise environnementale, l’arbre est au centre des solutions pour redonner espoir à l’humanité et assurer un meilleur avenir aux générations futures. Conscient de son importance dans la lutte contre la dégradation de l’écosystème et la pauvreté des populations, la VIe édition du Salon international de l’arbre (SIA) se tient, cette année du 17 au 20 juillet 2024, à Ouagadougou sur le thème :

« Arbre, femmes et sécurité : renforcer la capacité d’adaptation des populations face aux crises sécuritaires, alimentaires et économiques ».

Organisée par le Mouvement écologique du Burkina Faso (M.Ec.B), cette édition du SIA a été officiellement ouverte au Parc urbain Bangr-Weogo (PUBW) par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro. A l’ouverture de l’événement, le ministre en charge de l’environnement a d’abord affirmé que les initiateurs du SIA 2024 ont répondu à l’appel du président du Faso qui a appelé toutes les personnes physique et morale à faire leur part pour que le Burkina soit vert.

« Nous sommes venus aujourd’hui pour les encourager et leur traduire les reconnaissances du gouvernement pour ce qu’ils font sur le terrain, en perpétuant l’appel lancé par le chef de l’Etat pour l’appropriation du slogan : Mon entreprise mon bosquet, mon institution mon bosquet et une plantation d’alignement dans toutes les rues et les avenues »,

a-t-il indiqué. Il a aussi fait savoir que le thème choisi est d’actualité. Car, selon lui, il est nécessaire de placer l’arbre au cœur de l’économie pour que nous puissions avoir des moyens de subsistance, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire difficile que nous avons traversé.

Une source de revenus

Le ministre Baro a, par ailleurs, souligné que les activités qui vont se mener seront au bénéfice de la femme. « Nous mettrons en terre des plants qui produirons des produits forestiers au bénéfice des femmes. Elles constitueront une source de revenus pour elles. Aussi, la majorité des stands où des produits forestiers qui sont exposés appartiennent aux femmes », a-t-il justifié. Le président du conseil d’administration du M.Ec.B, Lazare Doulkom, a, lui, rassuré que plusieurs activités en lien avec la promotion de la reforestation vont marquer le SIA 2024. « Nous avons installé un bosquet de 2 hectares sur la ceinture verte, composé essentiellement de baobab et de moringa.

Ces plantes sont mises en terre au profit des femmes, en particulier les femmes déplacées internes qui sont dans la zone.

Nous avons planté des arbres dans le quartier Sondgo et au parc Bangr-Weogo », a-t-il détaillé. Et d’ajouter que les jours suivants, les populations auront droit à quatre ateliers, une journée d’éducation environnementale et des expositions d’arbres et ses produits dérivés.

Quant au directeur du parc urbain Bangr-Weogo, le commandant Boureima Koudougou, il s’est réjoui de la tenue du SIA qui contribue à la lutte contre le changement climatique, à la fertilisation des sols, à la purification de l’air et la préservation de la biodiversité. Pour lui, cette rencontre est d’une importance capitale qui permet de réunir les acteurs clés de la gestion forestière, du développement durable et de la sécurité alimentaire afin de partager leurs expériences, de réfléchir aux solutions et prendre des engagements concrets pour la protection des arbres.

Il a relevé que le parc Bangr-Weogo est d’ailleurs engagé dans la gestion durable des forêts, à travers la sensibilisation du public à l’importance des arbres.

A l’occasion, une attestation d’hommage a été décernée à feu Yacouba Sawadogo, prix Nobel alternatif pour ses efforts dans la lutte contre la désertification. Aussi, cinq attestations de reconnaissance ont été attribuées à des personnalités pour leur engagement pour la cause environnementale et le SIA.

Adama SAWADOGO