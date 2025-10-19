Union citoyenne pour le développement: les membres prônent l’éveil des consciences

L’Union citoyenne pour le développement (UCID) a tenu son premier congrès ordinaire sur le thème : « Le pacte du renouveau burkinabè : quelle contribution du militant de l’UCID ? », samedi 18 octobre 2025 à Ouagadougou.

L’Union citoyenne pour le développement (UCID) a réuni ses membres pour réfléchir collectivement aux fondements d’un nouveau contrat social basé sur les valeurs de justice, de solidarité, d’intégrité et d’engagement citoyen. Ce rassemblement marquant le premier congrès ordinaire de l’association a servi de cadre aux militants de réaffirmer leur attachement aux valeurs nationales et de dénoncer l’influence négative des impérialistes. Placé sur le thème :

« Le pacte du renouveau burkinabè : quelle contribution du militant de l’UCID ? », ce congrès, selon le président du bureau exécutif national, Sy Daniel Traoré, s’impose ainsi comme un moment historique de réflexion, d’engagement et d’unité nationale. Il marque la volonté d’une génération de reconstruire le Burkina sur les fondations de la justice, de la responsabilité et de la dignité, dans un esprit de solidarité et de foi en l’avenir.

« La problématique de cette activité n’a autre objet que notre réflexion autour de comment le militant se place-t-il dans la société comme un responsable patriote, acteur utile surtout la reconstruction de la Nation. C’est aussi notre acte de contribution à la construction du Faso, par l’invite à l’introspection sur nos parts de responsabilités internes, individuelles à l’état des lieux actuels », a-t-il déclaré. Une communication sur le sur thème : « Le pacte du renouveau burkinabè et engagement militant pour la patrie », animée par le directeur de cabinet du président de la commission nation de la Confédération des Etats du Sahel, Karim Porgo a rythmé les échanges autour des thématiques clés comme le patriotisme, l’engagement citoyen, le courage, la souveraineté, etc.

Dans sa communication, le pouvoir actuel a été salué comme une occasion historique de redéfinir la trajectoire du pays. Elle marque, selon le conférencier, l’affirmation d’une souveraineté réelle et irréversible, fondée sur la participation active et consciente de tous les citoyens. Cette démarche, à la fois globale, structurée et progressive, selon lui, doit s’appuyer sur des valeurs sociales solides, une conscience politique affirmée et des compétences techniques adaptées. M. Porgo a souligné la nécessité d’oser des réformes profondes pour optimiser la gouvernance du pays. Il a salué les initiatives présidentielles récentes qui vont dans ce sens, tout en appelant à une mobilisation citoyenne accrue. Le congrès a débouché sur le renouvellement du bureau et une motion d’encouragement aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie.

Oumarou RABO