Burkina institute of technology : la promotion « Ubuntu », pour innover et servir des communautés

Burkina institute of technology (BIT) a organisé, le samedi 1er août 2026, à Koudougou, la cérémonie marquant la sortie officielle de la promotion « Ubuntu ».

112 étudiants de la promotion « Ubuntu » de Burkina institute of technology (BIT), en informatique entrepreneuriat, génie mécanique option agriculture et mine, ingénieurs en énergie électrique option énergie renouvelable, ont reçu le samedi 1er août 2026, dans la cité du Cavalier rouge, leur parchemin. Après trois années de formation en anglais, ces promus sont désormais prêts, selon le directeur général de BIT, Baslayi Tindano, à mettre leurs compétences au service du développement de la technologie.

Il a noté que l’institut n’est pas seulement un lieu d’enseignement, mais plutôt, un véritable porteur de développement économique et de création d’emplois pour les communautés qui l’entoure. A travers la qualité de la formation reçue durant ces années, le représentant des étudiants, Camille Ouédraogo, a fait savoir que les stages effectués dans les différentes entreprises leur ont permis de confronter leurs connaissances à la réalité du terrain, découvrir les exigences du monde professionnel, développer leurs compétences pratiques et mieux se préparer aux responsabilités qui les attendent.

Le coordonnateur de l’ONG The Stern stewart institute (TSSI), Désiré Yaméogo, a souligné que l’ambition de BIT, est de démontrer qu’une formation d’excellence répondant aux standards internationaux peut être dispensée au Burkina Faso. « Nous préparons nos étudiants à évoluer dans un environnement professionnel international, tout en restant

profondément attachés aux réalités et aux besoins de notre pays », a-t-il justifié. Et d’ajouter qu’en formant des innovateurs et développeurs, BIT investit dans le capital humain qui demeure la première richesse d’un pays. Le représentant du président de la Commission nationale de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), Karim Porgo, a indiqué que les lauréats ne reçoivent pas un simple parchemin.

Inventer des solutions au contexte actuel

« Ils sont des ingénieurs capables de résoudre de vrais problèmes, des technologues capables de créer de la vraie valeur et des leaders capables de bâtir au Burkina Faso », s’est-il convaincu. A entendre le ministre conseiller spécial du président du Faso, chargé de la diaspora, par ailleurs, parrain de cette promotion, Gaëtan Ouédraogo, « Ubuntu » signifie : « Je suis, parce que vous êtes ». « Pour dire que de nos jours, aucune technologie ne peut fonctionner de façon isolée. Il faudra que ces jeunes ingénieurs mettent leurs connaissances en pratique, en tenant compte des autres aspects de la technologie », a-t-il conseillé ». Il a soutenu que la dynamique aujourd’hui au pays des Hommes intègres, est d’atteindre une souveraineté au plan technologique et les lauréats doivent inventer des solutions adaptées au contexte actuel. Ayant un background technologique, le ministre conseiller a promis d’accompagner ces jeunes ingénieurs, afin qu’ils soient en contact avec le monde professionnel au niveau national et au sein de la diaspora.

Afsétou SAWADOGO