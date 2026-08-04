A chaque période de vacances, les salles de cours continuent d’accueillir des élèves venus renforcer leurs connaissances. Longtemps réservés aux candidats en classe d’examen, les cours de vacances séduisent désormais plusieurs apprenants de tous les niveaux. Les parents et les enseignants y voient une occasion de maintenir le rythme d’apprentissage, afin de combler les lacunes et de mieux préparer la rentrée scolaire suivante. Dans plusieurs établissements, les inscriptions enregistrent une affluence croissante, signe de l’intérêt porté à cette formule. Si ces séances constituent un atout pour certains élèves, des spécialistes de l’éducation rappellent toutefois que les vacances doivent aussi offrir un temps suffisant de repos, de loisirs et de développement personnel, indispensable à l’équilibre de l’enfant.

Gloria Innocentia BEOGO (Stagiaire)