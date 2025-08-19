Coopération bilatérale Iran-Burkina: des échanges pour renforcer davantage l’axe Ouagadougou- Téhéran

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a reçu en audience, lundi 18 août 2025, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran au Burkina Faso, Son Excellence Mojtaba Faghihi.

Au cours de l’audience, le diplomate iranien a fait, au chef de la diplomatie burkinabè, le point de la mise en œuvre des différents accords signés à l’issue des travaux de la première commission mixte de coopération entre son pays et le Burkina Faso. Il en ressort à ce jour, une concrétisation des accords de coopération dans plusieurs domaines dont l’enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle. « Ce domaine a particulièrement été marqué par l’octroi de plusieurs bourses d’études à des étudiants burkinabè », a indiqué Son Excellence Mojtaba Faghihi. Tous les secteurs de coopération seront d’ailleurs passés en revue, lors de la prochaine commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République islamique d’Iran.

Tout en saluant l’excellence des relations entre les deux pays, l’ambassadeur iranien et le ministre chargé des Affaires étrangères ont réitéré l’engagement de la République islamique d’Iran et du Burkina Faso, à se soutenir mutuellement au niveau de la scène internationale.

Après que l’ambassadeur iranien ait donné quelques informations relatives à l’actualité dans son pays, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, s’est réjoui de la fin de la guerre entre la République islamique d’Iran et Israël, tout en traduisant la gratitude du Burkina Faso aux autorités iraniennes, pour le soutien apporté pendant cet épisode difficile, aux ressortissants burkinabè et de l’AES résidant dans ce pays.

Il faut noter qu’à cette audience, SEM Mojtaba Faghihi a salué le dynamisme et le leadership du président du Faso qui sont de plus en plus reconnus à travers le monde.

Il a d’ailleurs transmis à SEM Karamoko Jean Marie Traore, une lettre de félicitations des autorités de son pays, adressée à SE le capitaine Ibrahim Traoré et au peuple burkinabè, à l’occasion du 65e anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance.

DCRP/MAECR-BE