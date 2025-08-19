Burkina Faso – Pays-Bas : fin de mission de l’ambassadeur Esther Loeffen

Le Premier ministre, Son Excellence Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 18 août 2025, Son Excellence Madame Esther Loeffen, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas. En fin de mission, après quatre années passées à Ouagadougou, la diplomate est venue faire ses adieux au chef du gouvernement.

Au cours des échanges, Mme Loeffen a salué le dynamisme de la coopération bilatérale, qui a permis d’importantes avancées dans les domaines de l’agriculture, de l’eau, de l’énergie et de la santé. Elle a cité notamment le financement de centrales solaires, la construction d’hôpitaux de district, la promotion de l’accès à l’eau potable et le soutien à des projets de développement local, autant d’actions qui, selon elle, ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations.

« Je quitte ce beau pays avec une certaine tristesse, mais aussi avec la fierté du chemin parcouru ensemble et l’espoir que mon successeur bénéficiera de la même confiance des autorités burkinabè », a-t-elle déclaré. La diplomate a exprimé le souhait que les projets engagés soient poursuivis et consolidés, afin de garantir leur impact durable.

Mme Loeffen a également tenu à rendre hommage à l’accueil chaleureux reçu durant sa mission : « J’ai eu la chance de voyager et de découvrir la richesse humaine du Burkina Faso, bien au-delà de Ouagadougou. Je garderai en mémoire ces moments de fraternité et de collaboration sincère ».

Cette audience, qui marque la fin de sa mission, a permis de réaffirmer la solidité des liens d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume des Pays-Bas, tout en ouvrant la voie à un partenariat renforcé, au service du développement et du bien-être des populations.

