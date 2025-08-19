Pisciculture: le personnel militaire formé aux techniques des cages flottantes

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, a organisé un atelier de formation aux techniques de pisciculture en cages flottantes au profit du personnel militaire, lundi 18 août 2025, à Ouagadougou.

Le ministère de la Défense et des Anciens combattants se soucie du renforcement des capacités du personnel militaire. En effet, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, il a organisé un atelier de formation aux techniques de pisciculture en cages flottantes au profit de ses agents, lundi 18 août 2025, à Ouagadougou. A travers cet apprentissage d’une dizaine de jours, ce sont 100 nouveaux pisciculteurs qui vont se familiariser avec la pisciculture en cages flottantes de 200 mètres cube (m3) chacune, selon les organisateurs.

Le secrétaire général du ministère en charge de l’agriculture, Gaoussou Sanou, a expliqué que cette collaboration définit les modalités, le dispositif et les conditions d’appui ou d’accompagnement à la reconversion du personnel militaire dans le secteur agro pastoral et halieutique. « C’est dans ce cadre que tous les instruments de mise en œuvre de la politique agricole, à travers l’Offensive agropastorale et halieutique, sont mobilisés pour la mise en œuvre de la convention entre les deux ministères », a-t-il indiqué.

Il a signifié qu’avec une charge de 100 alevins au m3, deux cycles de production par an, une mortalité de 10 % et un poids marchand de 500 grammes (g) par poisson, les 100 promoteurs du personnel militaire vont produire en moyenne par an 9 000 tonnes (t) de poissons. M. Sanou a souligné que si ce poisson est vendu à 2 000 F CFA le kilogramme (kg), cette production génèrera une recette de 18 milliards F CFA en une année.

Du poisson frais et sain pour les consommateurs

Cette donne, a-t-il notifié, va limiter la sortie de devises, mettant à la disposition des consommateurs burkinabè du poisson frais et sain tout en générant des revenus pour les promoteurs. Le secrétaire général du ministère en charge de la défense, Yamba Leonard Ouoba, a souligné que le ministère en charge de l’agriculture a mobilisé des ressources financières pour l’installation de 100 personnels militaires dans la production de poissons en cages flottantes en dotant chacun d’un kit d’une valeur de 10 millions F CFA. « Ce kit est composé d’une cage flottante et d’accessoires, d’alevins et d’aliments pour un cycle de production auxquels vient s’ajouter la présente formation », a-t-il affirmé.

M. Ouoba a précisé que cette action s’inscrit dans l’Offensive agropastorale et halieutique dont l’un des objectifs opérationnels est de produire 10 0000 t de poissons pour couvrir 50 % des besoins annuels de consommation des Burkinabè. « Pour contribuer efficacement à l’atteinte de cet objectif de production de poissons, deux groupes de formation ont été constitués à Ouagadougou avec 66 personnels militaires et le second à Bobo-Dioulasso avec 34 personnels », a laissé entendre le secrétaire général du ministère en charge de la défense. Il s’est convaincu que la valorisation de l’expérience des anciens combattants est un levier de paix, de stabilité sociale et de développement économique.

Quant au directeur général des ressources halieutiques, Alassane Moustapha Tassembedo, il a fait savoir que l’objectif recherché pour cette formation est de faire en sorte que le personnel militaire puisse accompagner l’Offensive agro-pastorale et halieutique. Ce, a-t-il fait comprendre, pour prendre en compte notamment le volet halieutique, afin d’atteindre les objectifs escomptés. Alassane Moustapha Tassembedo a invité les Burkinabè à s’investir pleinement dans la pisciculture pour que chaque citoyen puisse manger à sa faim.

Boukary BONKOUNGOU

Mohamed LY

(Stagiaire)