Région du Nakambé: 54 fûts de cyanure saisis

En l’espace de quelques jours, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) vient d’infliger un double revers d’envergure aux réseaux de fraude et de criminalité transfrontalière.

Le jeudi 9 octobre 2025, dans la région du Nakambé, les fins limiers de la BRI ont intercepté un camion chargé de 553 cartons de médicaments contrefaits, 54 fûts de cyanure et 270 sacs de sucre, pour une valeur estimée à plus de 99 millions F CFA. Quelques jours plus tard, le lundi 13 octobre 2025, à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, la même unité a mis à nu une opération de dissimulation d’une rare sophistication : 400 cartons de médicaments prohibés étaient cachés sous 3 340 cartons de thé régulièrement dédouanés. La valeur totale de la saisie est estimée à plus de 122 millions F CFA.

Ces deux opérations d’une précision remarquable illustrent la vigilance constante et le profession-nalisme exemplaire des agents de la BRI. Elles démontrent que la Douane burkinabè, sous le leadership de l’inspecteur divisionnaire Yves Kafando, demeure une force de protection stratégique pour la santé publique, l’économie nationale et la sécurité du territoire. Ces saisies traduisent un message fort et sans équivoque : celui d’une administration douanière debout, déterminée à barrer la route à toutes les formes de trafic illicite. Car, dans le silence des pistes et la discrétion des opérations, se joue chaque jour une bataille pour la vie, la justice et la souveraineté économique du Burkina Faso.

La Douane : Honneur-Dévouement-Vigilance

SCRP-DGD