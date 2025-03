Fonds monétaire international: le Représentant résident salue l’excellente collaboration avec les autorités burkinabè

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, ce jeudi 13 mars 2025, au Représentant résident du Fonds monétaire international (FMI), William Gbohoui. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la prise de fonction de ce dernier et a permis d’aborder les axes majeurs de la coopération entre l’institution financière et le Burkina Faso.

A l’issue de l’audience, William Gbohoui a indiqué qu’au-delà de la visite de courtoisie, cette audience a été l’occasion d’échanger sur les relations entre le FMI et le Burkina Faso. Les discussions ont porté sur les objectifs stratégiques du gouvernement en matière de gouvernance et de transparence. Le Premier ministre a insisté sur l’amélioration de la gouvernance, de la transparence et de l’efficacité des différentes interventions.

Le chef du gouvernement a souligné que pour chaque franc dépensé, il faut un résultat très palpable sur le terrain. Une exigence qui s’inscrit en droite ligne avec les objectifs du FMI, selon William Gbohoui. Monsieur Gbohoui a salué l’excellence et la qualité de la collaboration avec les autorités burkinabè avant de déclarer que le pays des Hommes intègres bénéficie d’un programme de soutien à travers une Facilité élargie de crédit (FEC) de 302 millions de dollars pour la période 2023-2027, visant à accompagner les efforts de développement du gouvernement. Le Burkina Faso est membre du Fonds monétaire international (FMI) depuis 1963. Depuis lors, le pays a bénéficié de plusieurs programmes d’assistance financière et technique.

DCRP/Primature