Salam du Ramadan : le sens du repentir

Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux. Louange à Allah, qui a allégé les obligations pour l’homme parce qu’Il l’a créé faible. Il est Celui qui a décrété le péché et a, également, décrété le pardon. Gloire et pureté, donc, à Lui qui S’est aussi prescrit d’être Miséricordieux et dont la miséricorde dépasse le châtiment. Puisse-t-Il déverser, abondamment, Sa paix et Ses bénédictions sur Son bien Aimé Messager Mouhammad, envoyé à l’univers comme miséricorde.

L’homme est pécheur mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Le Prophète, à ce propos, affirme : « Si vous ne péchiez pas, Allah vous ferait disparaître et ferait venir des gens qui pèchent, demandent pardon, et Il leur pardonne ». Cela dénote de la miséricorde et la générosité d’Allah envers Ses serviteurs. Allah, en effet, a décrété l’existence des péchés chez Ses serviteurs, puis Il leur accorde Son pardon lorsqu’ils se repentent sincèrement et cela quel que soit le péché ou son étendue. Il nous réjouit quand Il annonce : « Dis : « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés »» (Sourate Az-Zumar V53).

Le repentir est un précieux cadeau de notre Seigneur à toute l’espèce humaine et qui met en exergue Sa bonté, Sa miséricorde, Son indulgence, Son pardon, Sa grâce, Son amour. Il se réjouit de voir Son serviteur revenir après s’être éloigné par les péchés. C’est ce que nous fait savoir le Prophète quand il dit : « Allah se réjouit du repentir de Son serviteur plus que si l’un de vous retrouve son chameau après l’avoir perdu dans un désert ». Sa main de miséricorde et d’indulgence demeure, tendue à l’endroit du péché dans le seul but qu’il revienne à Lui afin de réussir ici bas ainsi que dans l’au-delà.

C’est pourquoi le Prophète nous informe que : « Allah tend Sa main la nuit pour que le pécheur du jour revienne à Lui, et tend Sa main le jour pour que le pécheur de la nuit revienne à Lui, jusqu’au jour où le soleil se lève à l’occident ». Il ajoute que : « Allah accepte le repentir de l’homme tant que celui-ci n’a pas rendu l’âme ».

Ainsi, « Ses bras restent ouverts, Sa miséricorde sans peur même quand nos cœurs sont lourds de doute. Chaque instant est une porte ouverte vers Lui, un souffle nouveau, une lumière d’espoir. Il suffit juste d’un pas, d’un retour, d’un cri, et Son amour viendra tout repeindre d’or. Il ne sied, donc, pas de laisser le passé nous enchaîner car Son pardon est plus vaste que l’immensité et Sa guidance éclaire même l’âme amère. Alors, levons nos yeux, invoquons et croyons. Le Seigneur entend, Il sait, Il voit ».

A coté de cette première leçon de la miséricorde d’Allah que nous donne l’analyse du repentir, c’est aussi une institution qui nous révèle notre nature. Qui qu’il soit, un homme est un homme, donc créé faible et pécheur, besogneux de la miséricorde de Son Seigneur. Il est plein d’enseignements ce propos du Prophète qui nous fait savoir que : « Nul n’entrera au Paradis que par la miséricorde d’Allah. Et les compagnons de lui demander « Même toi ô Messager de Dieu ? » ». Et il répondit que même lui. C’est pourquoi il nous informe qu’il demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour et dans une autre version, 100 fois par jour.

Ces propos doivent nous enseigner, à tous, l’humilité et la modestie quel que soit notre rang social ou notre patrimoine. Le repentir est cette volonté de se purifier de ses péchés et de se rapprocher du Seigneur.

Dans tous les cas, le repentir est une obligation qu’une personne doit s’acquitter après avoir commis un péché. Rappelons-nous quand Allah nous enjoint au repentir quand : « Ô vous les croyants ! Revenez tous à Allah ! Peut-être serez vous heureux » (S24 V31). Aussi, Il dit : « Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez repentants vers Lui » (S11 V90).

Et « Ô vous les croyants ! Revenez à Allah avec un repentir sincère » (S66 V08). Tous ces versets dénotent de l’obligation de revenir à Allah repentants.

Si le péché est commis envers Allah, sans toutefois qu’il fasse tort à autrui, le repentir est, dans ce cas, soumis à trois conditions : le renoncement au péché, le regret de l’avoir commis et la résolution de ne plus revenir et le commettre à nouveau.

Si le péché porte préjudice à autrui, les conditions du repentir seraient au nombre de quatre dont les trois susmentionnées. La quatrième consiste à : s’acquitter du droit de la personne lésée en lui rendant son bien s’il s’agit de l’argent ou un bien similaire ou lui demander le pardon s’il s’agit d’une diffamation ou similaire.

N’oublions pas, peu importe nos fautes, Son pardon est immense. Peu importe les épreuves, les chutes, les erreurs, Allah est là, toujours proche, toujours à l’écoute

Seigneur Allah, donne-nous la force de reconnaitre nos péchés, de revenir à Toi repentants et accepte nos repentirs en nous recevant avec Ton pardon et Ta miséricorde.

NB : La foi musulmane est une foi active qui impose un devoir de présence.

Dr Inoussa COMPAORE

Imam à l’AEEMB et au CERFI